DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
NEUE ZWL ZAHNRADW. 19/25 ZRW4 DE000A255DF3 12.09.2025 HZE/EOT
NEUE ZWL ZAHNRADW. 21/26 ZRW6 DE000A3MP5K7 12.09.2025 HZE/EOT
