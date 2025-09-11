Cappeln (ots) -Was Hausbesitzer jetzt wissen müssen - und welche Vorteile die Hensel Gruppe bietetDas Heizungsgesetz bleibt weiterhin Gegenstand politischer Diskussionen. Doch unabhängig von seiner langfristigen Ausgestaltung gilt: Die aktuellen Regelungen und Förderprogramme sind weiterhin aktiv - und bieten für viele Hausbesitzer eine einmalige Chance zur Modernisierung. Insbesondere Wärmepumpen gelten als effiziente, klimafreundliche Heizlösung mit langfristiger Perspektive. Allerdings ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um zu handeln - denn Änderungen an den Förderbedingungen sind absehbar.Die Hensel Gruppe, bestehend aus der Hensel Haustechnik GmbH, der Hensel Dach GmbH, der Grüne Leuchte GmbH & Co. KG sowie der Wilhelm Fliesenverlag GmbH, bietet Hausbesitzern genau die richtigen Lösungen für eine energetische Modernisierung. Die Installation von Wärmepumpen wurde innerhalb der Gruppe vollständig auf die Hensel Haustechnik GmbH übertragen - damit haben Kunden einen klaren Ansprechpartner für Heizungsmodernisierungen inklusive Fördermittelberatung und technischer Umsetzung.Förderung von Wärmepumpen - jetzt sichernDurch das Bundesförderprogramm für effiziente Gebäude (BEG) und die Förderstruktur über KfW und BAFA können Modernisierer aktuell von Zuschüssen von bis zu 70 Prozent profitieren. Die Förderung richtet sich vor allem an Eigentümer, die fossile Heizsysteme gegen klimafreundlichere Lösungen wie Wärmepumpen austauschen. Voraussetzung für die Förderung ist, dass der Förderantrag vor Beginn der Maßnahme gestellt wird. Die Hensel Haustechnik GmbH unterstützt Kunden bei der Antragsstellung und sorgt für einen nahtlosen Ablauf der Installation.PV-Montage auf Dächern: Neue Rechtslage - klare Vorteile für DachdeckerbetriebeEin wichtiger Umbruch betrifft aktuell auch die Photovoltaik-Branche: Mit Veröffentlichung eines neuen Abgrenzungsleitfadens wurde die Montage von Photovoltaikanlagen auf Dächern offiziell dem Dachdeckerhandwerk zugewiesen. Diese Entscheidung wurde von der Handwerksorganisation in enger Zusammenarbeit mit dem Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) vorbereitet und umgesetzt. Damit ist klar: Arbeiten an der Dachhaut, wie die Befestigung von Modulen oder Durchdringungen, dürfen nur noch durch qualifizierte Dachdeckerbetriebe durchgeführt werden.Hintergrund dieser Regelung ist der Wunsch nach mehr Qualität, Sicherheit und Rechtssicherheit auf dem Markt. Die Verantwortung für die Statik, Abdichtung und sichere Ausführung liegt künftig eindeutig beim Dachdecker. Elektroarbeiten, wie der Anschluss der Module, verbleiben beim Elektrohandwerk. Für Anbieter ohne eigene Dachdeckerstruktur bedeutet das erhebliche Einschränkungen.Alles aus einer Hand bei der Hensel GruppeDie Hensel Gruppe ist auf diese Entwicklung hingegen bestens vorbereitet: Durch die enge Zusammenarbeit zwischen der Hensel Dach GmbH und der Grüne Leuchte GmbH & Co. KG werden sowohl technische als auch handwerkliche Anforderungen innerhalb der Unternehmensgruppe abgedeckt. Hausbesitzer profitieren dadurch von:- Rechtssicherer PV-Montage durch einen eingetragenen Dachdeckerbetrieb- Nahtloser Projektabwicklung ohne externe Subunternehmer- Komplettlösungen für Dach, PV-Anlage, Speicher und Energieberatung- Schneller, koordinierter Ablauf durch ein eingespieltes TeamDie Hensel Gruppe bietet ihren Kunden dabei einen umfassenden Rundum-Service, der weit über die reine Umsetzung hinausgeht. Bei der Montage von Photovoltaikanlagen genießen sie volle rechtliche Absicherung - ein entscheidender Vorteil in einem komplexen und stark regulierten Bereich. Darüber hinaus setzt die Hensel Gruppe auf förderfähige, zukunftssichere Wärmepumpenlösungen, die sowohl energetisch als auch wirtschaftlich überzeugen.Ein weiterer Pluspunkt: Kunden haben einen zentralen Ansprechpartner für alle Bereiche - von Dach und Technik bis hin zu Heizung und Energie. Dadurch entfallen aufwendige Abstimmungen zwischen verschiedenen Gewerken. Möglich wird das durch eingespielte Fachbetriebe unter einem Dach, die Hand in Hand arbeiten und eine reibungslose Umsetzung garantieren. Zusätzlich unterstützt die Hensel Gruppe aktiv bei der Beantragung von Fördermitteln - damit kein Kunde Geld verschenkt und die Energiewende auch finanziell attraktiv bleibt.FazitWer aktuell seine Heizung modernisieren oder eine Photovoltaikanlage installieren möchte, sollte nicht länger zögern. Fördermittel sind noch verfügbar, die gesetzlichen Vorgaben ändern sich bald. Die Hensel Gruppe bietet dafür die passende Struktur: fundierte Beratung, technische Umsetzung und rechtssichere Ausführung - gebündelt unter einem Dach.Über die Hensel Gruppe:Steven Hensel ist der Gründer der Hensel Gruppe, zu der die Grüne Leuchte GmbH & Co. KG, die Hensel Dach GmbH, die Hensel Haustechnik GmbH sowie die Wilhelm Fliesenverlag GmbH fallen. Mit der Hensel Haustechnik GmbH bietet das Team um Steven Hensel umfassende Lösungen im Bereich Haustechnik an - von Sanitär und Heizung über Klima- bis hin zu Lüftungssystemen. Ob Beratung, Planung oder Installation: Sie begleiten ihre Kunden von der Idee bis zur Umsetzung der umweltfreundlichen und kostensparenden Technologie. Die Hensel Dach GmbH ist ein Meisterbetrieb für Dacharbeiten und kompetenter Partner, wenn es um PV-Anlagen geht. 