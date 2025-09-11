© Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpaParamount will mit neuem Personal und neuer Ausrichtung seine Marktanteile im digitalen Bereich und On-Demand-Streaming-Markt erhöhen.Paramount hat mit Dane Glasgow erfolgreich einen erfahrenen Meta-Manager abgeworben und mit ihm einen neuen Chief Product Officer vorgestellt. Er war seit Mai 2021 Vizepräsident für Produktmanagement bei Metas Facebook und zuvor als Führungskraft bei Microsoft, eBay und Google beschäftigt. In seiner neuen Rolle wird Glasgow die Produktstrategie und Vision des Unternehmens über digitale Plattformen und KI-gestützte Funktionen hinweg überwachen und direkt an Paramount Skydance berichten. Paramount Skydance entstand nach einer 8,4 Milliarden Dollar schweren …Den vollständigen Artikel lesen ...
