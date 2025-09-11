Paderborn (ots) -Ein Ausrufezeichen für die Enttabuisierung und die Anerkennung der therapeutischen Vielseitigkeit von Medizinalcannabis setzen die Four 20 Pharma GmbH, die Sanity Group aus Berlin und Cansativa Group mit Sitz in Frankfurt sowie weitere Partner mit der zweiten GOLDEN LEAF GALA. Diese findet am Freitag, 10. Oktober 2025, in der Flora Köln statt.Nach dem großen Erfolg der Premiere im Vorjahr bringen die Veranstalter wieder Patienten, Ärzte, Apotheker, politische Vertreter und prominente Fürsprecher zusammen, um Erfahrungen zu teilen, aktuelle Entwicklungen zu beleuchten und die gesellschaftliche Wahrnehmung von Medizinalcannabis zu schärfen.Unterstützt werden sie dabei erneut durch prominente Namen, unter anderem Schirmherr Prof. Dr. mult. Eckhard Nagel, einem anerkannten Experten im Gesundheitswesen, sowie Unternehmer und Extremsportler Joey Kelly, die als Keynote Speaker der GOLDEN LEAF GALA 2025 eine besondere Note geben.Thomas Schatton, CEO der Four 20 Pharma GmbH, sagt: "Die Golden Leaf Gala steht sinnbildlich für den Wandel unserer Branche. Wir stehen nicht mehr am Anfang, denn Medizinalcannabis hat heute seinen festen Platz in der Medizin gefunden. Nun liegt es an uns, diesen Weg konsequent und verantwortungsvoll weiterzugehen."Finn Hänsel, CEO der Sanity Group, ergänzt: "Die Golden Leaf Gala ist ein wichtiges Forum, um den gesundheits- und gesellschaftspolitischen Diskurs rund um Cannabis weiter voranzubringen. Gerade jetzt braucht es den Dialog zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik mehr denn je, um gemeinsam zukunftsfähige Strukturen zu gestalten und die Versorgung sinnvoll weiterzuentwickeln, statt sie auszubremsen. Genau dafür schafft die Gala den passenden Rahmen."Für Benedikt Sons, CEO Cansativa Group, steht fest: "Die diesjährige Golden Leaf Gala kommt genau zur richtigen Zeit. Sie unterstreicht auf eindrucksvolle Weise, wie weit Medizinalcannabis heute bereits etabliert ist und schafft zugleich einen festlichen Rahmen, in dem alle wichtigen Akteure der Branche zusammenkommen. Denn jetzt ist der Moment, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen, die Patientenversorgung zu sichern, Forschung voranzutreiben und die Regulierung konstruktiv weiterzugestalten."Die Golden Leaf Gala ist als feierlicher Abend konzipiert, an dem Experten, Politiker und Patienten die Fortschritte und positiven Entwicklungen rund um die Therapie mit Medizinalcannabis sichtbar machen und würdigen. Darüber hinaus eignet sich die Gala bestens als Plattform für echten Austausch zwischen Patienten, Fachwelt und Öffentlichkeit. Das macht gesellschaftlich relevante Initiativen sichtbar und schafft neue Impulse für Aufklärung und Dialog.Neben den Keynote Speakern Joey Kelly und Prof. Dr. mult. Eckhard Nagel bilden weitere ausgewiesene Experten aus der Cannabisbranche, dem Gesundheitswesen und angrenzenden Bereichen mit ihren Fachvorträgen ein hochkarätiges Programm, bei dem Themen wie das politische Spannungsfeld, zukünftige Entwicklungen und branchenübergreifende Synergien im Mittelpunkt stehen.Tickets zur GOLDEN LEAF GALA 2025 gibt es jetzt unter: https://www.golden-leaf-gala.de/ticketsPressekontakt:Daniel MuchaPressekontakt Senior PR-ReferentHeyst GmbHd.mucha@heyst.com+49 (0)201-890631-988Original-Content von: Four 20 Pharma GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142661/6115974