Der Vorstandsvorsitzende Cevdet Caner und der Geschäftsführer Richard Bunning gaben heute die Gründung der Global Critical Resources Corporation ("GCR Group") bekannt, einem in den USA registrierten Unternehmen, das die Kupfermine Minera Tres Valles (MTV) in Chile und die Tataki-Mine, eine Nickel-, Kobalt- und Platingruppenmetallmine in Botswana, betreibt. Die Investmentgesellschaft von Caner, NIU Invest (NIU), brachte sowohl MTV als auch die Tataki Mine in die GCR Group ein, die ihren Hauptsitz in den Vereinigten Staaten hat.

Die GCR Group konzentriert sich darauf, die weltweit schnell wachsende Nachfrage nach Ressourcen zu befriedigen, die für fortschrittliche Technologien, Elektrofahrzeuge und erneuerbare Energien unerlässlich sind. Das Team der GCR Group besteht aus erfahrenen Fachleuten, die über jahrzehntelange Erfahrung im Abbau kritischer Mineralien verfügen und ihr Wissen über politische Risiken, komplexe Transaktionen, Betriebsabläufe und fortschrittliche Technologien nutzen, um Investitionsmöglichkeiten zu erschließen und Werte zu schaffen.

"Zusammen mit unseren Partnern und Stakeholdern liefert die GCR Group integrierte Bergbaulösungen, die modernste Methoden mit einem Bekenntnis zu verantwortungsvoller Produktion verbinden", sagte CEO Richard Bunning. "Anstatt von Grund auf neu zu bauen, revitalisieren wir vielversprechende Anlagen und verwandeln sie in effiziente, zukunftsfähige Betriebe."

Die GCR Group ist zweckorientiert und innovationsgetrieben und hat sich zum Ziel gesetzt, sowohl in lokalen Gemeinden als auch in globalen Lieferketten etwas zu bewegen. "Wir sind der festen Überzeugung, dass Investitionen in kritische Mineralien nicht nur eine strategische Chance sind, um wichtige Lieferketten zu sichern und Innovationen voranzutreiben, sondern auch eine einmalige Gelegenheit, die Entwicklung in Gemeinden zu beschleunigen, die über diese Ressourcen verfügen", sagte der Vorstandsvorsitzende Cevdet Caner. "Nachhaltigkeit ist der Motor für alles, was wir tun, und wir arbeiten nach den höchsten Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards, um die kritischen Ressourcen, die die Welt benötigt, verantwortungsbewusst bereitzustellen."

MTV ist ein Kupferbergbau- und -veredelungskomplex in der Nähe von Salamanca in Coquimbo, Chile. MTV verfügt über ein modernes Untertagebergwerk (Papamono), in dem die Incline Block Caving (IBC)-Methode zur Gewinnung eingesetzt wird, sowie über ein Tagebaubergwerk (Don Gabriel), dessen Erschließung innerhalb von drei Jahren geplant ist. MTV verfügt über 8,2 Millionen Tonnen nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven, die in Kombination mit der Verarbeitung von Erzen Dritter bei den aktuellen Kupferpreisen (~10.000 USD/t) potenzielle Einnahmen in Höhe von 1,3 bis 1,5 Milliarden USD erzielen werden. MTV produziert elektrolytische Kupferkathoden der Güteklasse A mit einer Reinheit von 99,999 - eine der höchsten Qualitäten auf dem Markt wobei im ersten Jahr nach der Übernahme durch die GCR Group 5.000 Tonnen Kathoden produziert werden sollen. Es wird prognostiziert, dass die Produktion ab 2026 auf etwa 13.000 bis 15.000 Tonnen pro Jahr steigen wird.

Die integrierte Anlage verfügt über modernste und umweltfreundliche Brech-, Laugungs- und SX/EW-Verarbeitungsanlagen, die monatlich 180.000 Tonnen Erz verarbeiten und 18.500 Tonnen hochwertige Kupferkathoden der Güteklasse A produzieren können, darunter auch aus Erzen von Drittanbietern. MTV verfügt über eine hochmoderne, voll integrierte Verarbeitungsanlage und profitiert davon, dass es sich um die einzige Anlage dieser Art im Umkreis von 200 km handelt.

"Wir freuen uns sehr, Teil der GCR Group zu werden", sagte Sebastián Cortés, CEO von MTV. "Gemeinsam mit der GCR Group freuen wir uns darauf, gemeinsam mit den Gemeinden der Provinz Choapa zu wachsen, die Umwelt zu schützen, in die Gemeinden zu investieren und mit unseren lokalen Partnern zusammenzuarbeiten."

Die Tataki-Mine ist eine polymetallische Mine im Nordosten Botswanas, nahe der Grenze zu Simbabwe. Das Vorkommen enthält eine der größten Reserven des Landes an Nickel, Kupfer, Kobalt und Platinmetallen. Nach der Wiedereröffnung unter der GCR Group, die für den 16. September unter der Leitung von Präsident Duma Boko geplant ist, wird Tataki eine Vielzahl von Metallen und Hydroxidsalzen produzieren, die international weit verbreitet sind. Zu den Produkten gehören Nickel- und Kobalthydroxid-Fällungen, Kupferkathoden, Metallbarren für Platinmetalle (Platin, Palladium, Rhodium) und Edelmetalle.

"Wir planen, weiteres Kapital in Tataki zu investieren, um den Bergbau zu entwickeln und auszuweiten", sagte Chief Operating Officer Lukasz Abramowicz. In den nächsten zehn Jahren wird Tataki voraussichtlich einen Umsatz von über 4,2 Milliarden US-Dollar erzielen. "Tataki wird in den kommenden Jahren ein wichtiger Motor für das Wirtschaftswachstum Botswanas sein", fügte Abramowicz hinzu, "und zu einem Anstieg des jährlichen BIP des Landes um 1,5 beitragen."

Die GCR Group wird ihr Portfolio durch den Erwerb und die Investition in Bergbauaktiva weltweit weiter ausbauen, wobei der Schwerpunkt auf Kupfer, Kobalt und anderen kritischen Mineralien liegt. NIU Invest behält seine Dynamik als führender Akteur in den Bereichen Immobilien, Technologie und Kapitalmärkte bei und setzt seine strategische Partnerschaft mit der GCR Group im Bergbau in wichtigen Rechtsgebieten und Anlageklassen fort.

