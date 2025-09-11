Mondsee (ots) -Wenn der Herbst in der Region Mondsee-Irrsee im Salzkammergut Einzug hält, wird's bunt - nicht nur in der Natur, sondern auch auf den Tellern. Während sich die Blätter in warme Farben tauchen, zieht ein verheißungsvoller Duft durch die Region: Wildgerichte, frische Schwammerl und die besten Zutaten, die Wald, Wiese und See zu bieten haben.Es ist die Jahreszeit, in der Genießerinnen und Genießer von See zu See spazieren, wandern oder radeln, um den Herbst in vollen Zügen zu erleben.Wild auf WildDie Wildwochen sind längst ein Fixpunkt im Herbstkalender in den vielen Wirtshäusern und Restaurants rund um Mondsee und Irrsee. Die raffiniert zubereiteten Gerichte vom heimischen Reh und Hirsch ziehen Liebhaberinnen und Liebhaber von Wildspezialitäten magisch an. Dazu ein Glas Rotwein und schon wird aus einem Essen ein Festmahl.Regional schmeckt's am bestenWas im Mondseeland aufgetischt wird, hat keine langen Transportwege hinter sich. Ob Honig, Bauernbrot, Milchprodukte, Nudeln oder Eier - vieles kommt direkt vom Hof. Und wer Fisch lieber fangfrisch mag, der darf sich über Saibling oder Reinanke aus den Seen freuen. Dazu gesellen sich goldgelbe Eierschwammerl und aromatische Steinpilze, die nicht nur die Speisekarten verfeinern, sondern auch am Bauernmarkt in Mondsee für volle Einkaufskörbe sorgen.Auf zwei Rädern Genuss erlebenWer den Herbst lieber in Bewegung genießt, steigt aufs Rad. Die "Let's go Bio - Radtour Mondsee-Irrsee" verbindet sportliche Aktivität mit kulinarischem Mehrwert. Entlang der Route öffnen Bio-Betriebe, von der hofeigenen Käserei bis zum Milchbauern, ihre Türen, lassen Gäste hinter die Kulissen blicken und zeigen, wie echte Handwerkskunst schmeckt. Eine Tour, die beweist: Genuss und Nachhaltigkeit gehen im Mondseeland Hand in Hand.Natur zum MitmachenHerbstgenuss bedeutet im Mondseeland nicht nur Essen, sondern auch Erleben. Höhepunkt der Saison ist die Veranstaltungsreihe "Schwammerl & Wildkräuter im Herbst". Bei geführten Pilz- und Wildkräuterwanderungen zeigen Expertinnen und Experten, welche Schätze in den Wäldern verborgen liegen.13. September - Pilzwanderung mit Kräuterpädagogin Johanna Staudinger:Die TeilnehmerInnen erhalten einen umfassenden Überblick über heimische Pilzarten, Tipps zur sicheren Pilzsuche, Literaturhinweise sowie köstliche Pilz- und Wildkräuterspezialitäten. Preis: EUR 60 inkl. Getränke, Pilzsuppe und Kostproben.13. September - Kräuterwanderung mit dem Alpenverein Mondsee:Unter fachkundiger Leitung von Kräuterpädagogin DI Helga Ennemoser erwartet Sie eine leichte Genusswanderung inklusive Brennnessel-Cracker & Kräutersaft. Kosten: EUR 5 pro Person, frei für Alpenvereinsmitglieder.19. September - Pilzwanderung mit Fundbesprechung:Gemeinsam mit Experten werden gesammelte Pilze bestimmt. Ein lehrreicher Nachmittag in herbstlicher Natur, keine Zusatzkosten.21. September - Frischpilzausstellung im Rathaus Mondseeland:Tauchen Sie ein in die Vielfalt regionaler Pilze. Die Ausstellung lädt dazu ein, sein Wissen über Pilze aufzufrischen. Eintritt frei.22. September - Exkursion "Die wunderbare Welt der Pilze auf den Weiden":Die Veranstaltung ist gezielt für landwirtschaftliche Betriebe mit Naturschutzfokus konzipiert und wird von Florian Kogseder geleitet.Ob Haubenküche oder Wirtshausschmankerl, Mostschank oder Jausenstation - im Mondseeland erwartet Sie eine kulinarische Vielfalt, die ihresgleichen sucht. Hier spürt man die Leidenschaft der Gastgeberinnen und Gastgeber auf jedem Teller. Wer den Herbst hier verbringt, darf sich auf regionale Küche, herzliche Begegnungen und eine Extraportion Natur freuen. www.mondsee.comPressekontakt:Tourismusverband Mondsee-Irrsee-SalzkammergutDr. Franz Müller Straße 3A-5310 MondseeTel.: +43 6232 2270Mail: info@mondsee.atWeb: www.mondsee.atPressekontakt:Maria Liebeweinml@dimaconcept.dewww.urlaubsinspirationen.comOriginal-Content von: Tourismusverband Mondsee-Irrsee, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168885/6115982