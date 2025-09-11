© Foto: Symbolbild - DALL-EDer US-Milliardär, Investor und Hedgefonds-Manager Leon Cooperman warnt vor einer schwierigen Zukunft für den US-Aktienmarkt angesichts extrem hoher Bewertungen.In einem neuen Interview mit CNBC erklärt Cooperman, dass die aktuelle Bewertung des US-Marktes höher sei als in 98 Prozent seiner gesamten Geschichte. [spotify]3Pl3XMUA77Zr1YngCbhWDz[/spotify] "Ich denke, der breite Markt steuert auf Probleme zu. Er ist extrem überbewertet im Vergleich zu seiner eigenen Historie. Wir befinden uns im 98. Perzentil der Bewertungen - und es gibt viele Probleme, die gelöst werden müssen". Laut Cooperman steht die US-Wirtschaft vor zahlreichen wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen, die die …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE