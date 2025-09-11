Bonn (ots) -Bei der Übungsserie Quadriga 2025 steht in diesem Jahr die Stärkung der Einsatzbereitschaft der Bundeswehr und die sichtbare Verteidigungsfähigkeit im Mittelpunkt. Ziel ist es unter anderem, die Verfahren zur Verlegung von Truppen und Material auf See-, Land- und Luftwegen nach Litauen zu üben, um im multinationalen Rahmen einen Beitrag zur Verteidigung der NATO-Ostflanke zu leisten.Ein wesentlicher Garant für den Erfolg solcher Operationen ist die Logistik aus dem Unterstützungsbereich der Bundeswehr. Im Rahmen der beiden Teilübungen Brave Blue und Safety Fuel demonstriert die Bundeswehr ihre Fähigkeit, innerhalb kurzer Zeit ein funktionierendes logistisches Netzwerk im Einsatzgebiet aufzubauen und zu betreiben. Zwischen August und September 2025 werden hierzu rund 1.750 Soldatinnen und Soldaten sowie etwa 850 Fahrzeuge der militärischen Basislogistik in Litauen eingesetzt.Der Befehlshaber Unterstützungskommando der Bundeswehr, Generalleutnant Gerald Funke, macht vor Ort in Litauen deutlich: "Das Thema Landes- und Bündnisverteidigung ist im Unterstützungsbereich angekommen und wir haben verstanden, was es heißt. Von den 8.000 Männern und Frauen, die im Rahmen Quadriga üben, kommt jeder vierte aus dem Unterstützungsbereich. Das zeigt: Ohne uns geht es nicht!"Brave Blue konzentriert sich auf die Verfahren und Abläufe der Folgeversorgung einer simulierten Kampfbrigade in einem potenziellen Einsatzraum. Ziel ist es, die Einsatzbereitschaft und Leistungsfähigkeit logistischer Unterstützungskräfte unter realitätsnahen Bedingungen zu überprüfen. Dazu gehört auch die Erkundung alternativer Einsatzräume, beispielsweise im benachbarten Lettland, um im Bedarfsfall flexibel reagieren zu können. Damit leistet Brave Blue einen wesentlichen Beitrag zur Erfüllung von NATO-Verpflichtungen.Safety Fuel hat die sichere Versorgung mit Treibstoff zum Ziel. Im Mittelpunkt steht der Aufbau und Betrieb eines Feldtanklagers im Einsatzgebiet - durchgeführt als binationale Übung deutscher und ungarischer Soldaten. Dabei wird erprobt, wie die Kraftstoffversorgung auch unter anspruchsvollen Bedingungen gewährleistet werden kann.Quadriga 2025 macht deutlich, dass Deutschland und seine Bündnispartner über die notwendige Entschlossenheit, Fähigkeit und den Willen verfügen, gemeinsam für Sicherheit und Verteidigungsbereitschaft einzustehen. Durch die enge Abstimmung innerhalb des NATO-Bündnisses und die geübte Verlegung auf See-, Land- und Luftwegen wird gezeigt, dass Truppen und Material kurzfristig genau dort eingesetzt werden können, wo sie gebraucht werden.Weitere Informationen und aktuelle Berichte finden Sie unter:https://www.bundeswehr.de/de/meldungen/quadriga/quadriga-2025Das Statement Befehlshaber Unterstützungskommando der Bundeswehr, Generalleutnant Funke zum Nachhören:Statement BefH UstgKdoBw (https://nextcloud.auf.bundeswehr.de/s/wQMy5Ywbaog2bPR) (Passwort: Quadriga2025)Pressekontakt:Als Ansprechpartner für die gesamte Übungsserie Quadriga 2025 wurde ein Media Information Center am Marinekommando in Rostock eingerichtet:Quadriga 2025 Media Information CenterE-Mail: PresseQuadriga2025@bundeswehr.orgTelefon: +49 381-802 -51580/-51581/-51582Außerhalb der regulären Dienstzeiten steht Ihnen der Sprecher vom Dienst 24/7 zur Verfügung: +49 381 802 51515.Original-Content von: Unterstützungsbereich der Bundeswehr - Presse- und Informationszentrum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176538/6115995