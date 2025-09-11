© Foto: Ute Grabowsky - U. Grabowsky/photothek.netSportwettenanbieter sind in den USA momentan im Hype. Das ist saisonal bedingt, hat aber auch noch tiefere Gründe.Boom! NFL-Saison 2025/26, und die Scheine fliegen: Die American Gaming Association sieht ein Potenzial von 30 Milliarden US-Dollar für den Markt- das ist ein saftiger Sprung um 8,5 Prozent gegenüber letztem Jahr. Preseason, Futures, Playoffs, Super Bowl LX im Februar 2026 - alles Teil des gigantischen Geldsturms. Nicolas Ebert (links) spricht mit Krischan Orth über Sportwetten-Anbietern an der Börse38 Staaten, plus D.C. und Puerto Rico sind am Start. Missouri kommt am 1. Dezember dazu - die Party geht weiter. An der Spitze Flutter mit FanDuel und DraftKings - die Big Player im …Den vollständigen Artikel lesen ...
