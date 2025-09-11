Bitcoin-Kurs-Prognose für den September: Doch nicht so bärisch?

Normalerweise fürchten sich die Kryptoinvestoren vor den erwarteten Verlusten im September, was sich auch dieses Mal so gezeigt hat. Dennoch verdichten sich die Anzeichen, dass es sich dabei nur um einen temporären Trend gehandelt haben könnte und noch weitere Kursanstiege bevorstehen. Was im September beachtet werden sollte, erfahren Sie jetzt hier.

US-Wirtschaftsdaten steigern Optimismus der Bitcoin-Investoren

Der US-Verbraucherpreisindex ist im Jahresvergleich wie erwartet um 0,2 % auf 2,9 % gestiegen. Im Monatsvergleich lag der Anstieg mit 0,4 % etwas über den erwarteten 0,3 % und doppelt so hoch wie im vorherigen Messzeitraum. Somit wurden die meisten Preisanstiege bereits von den Märkten erwartet, auch wenn die Inflation minimal höher lag und es somit leicht bärisch ist. Dies zeigte sich auch in der initialen Reaktionen des Bitcoin-Kurses..

Wesentlich entscheidender waren hingegen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Denn diese lagen mit 263.000 deutlich über den prognostizierten 235.000 und den vorherigen 236.000, was somit aufgrund des schwachen Arbeitsmarktes bullisch ist. Zudem hat zuletzt die Anzahl der Arbeitslosen laut dem JOLTS-Report die der offenen Stellen übertroffen, was zuletzt durch Corona im April des Jahres 2021 geschah.

https://twitter.com/elerianm/status/1966123773737963932

Mittlerweile rechnen die Märkte laut den Fed Fund Futures im Jahr 2025 mit Zinssenkungen im Umfang von 75 Basispunkten. Das nächste Mal soll es bereits am 17. September der Fall sein, wobei man derzeit sogar zu 10,9 % von 50 Basispunkten ausgeht. Damit wird wieder neue Liquidität in die Märkte strömen und die Assetpreise in die Höhe treiben.

Auch wenn die initiale Reaktion auf die akkommodierende Geldpolitik im ersten Monat etwas gedämpft ausfallen kann, ist spätestens ab Oktober wieder mit einem größeren Optimismus zu rechnen. Dennoch hat sich auch das Sentiment der Kryptoinvestoren mit dem Crypto Fear & Greed Index zuletzt wieder auf 54 verbessert, während der Altcoin Season Index nun die Altcoin-Saison anzeigt.

Bitcoin-Kurs-Prognose für den September

Über die vergangenen 30 Tage haben die Bitcoin-Wale mit 1.000 bis 10.000 BTC ihre Bestände massiv abgebaut. Meistens hat dieses Verhalten auf Korrekturen verwiesen. Dabei könnte es sich jedoch nur um eine Rotation in die Altcoins gehandelt haben, denn von BTC und ETH hat die Dominanz abgenommen, während sie bei den Alts stieg.

Zudem könnte es sich bei dem Verhalten der Wale nur um Vorsichtsmaßnahmen angesichts des historisch bärischen Septembers gehandelt haben. Denn am gestrigen Tage haben die Bitcoin-ETFs mit 741,50 Mio. USD ihren größten Zufluss seit Mitte Juli verzeichnet, was heute den BTC-Kurs über das Hoch aus Anfang September treiben konnte.

Bitcoin-Chart | Quelle: Tradingview

Allerdings wurden die Anstiege bis auf 114.430 USD nicht lange gehalten. Während man noch aufgrund des Frühindikators PPI optimistisch bezüglich der Inflation war und Bitcoin stieg, erfolgte nach der Bekanntgabe des CPI eine Korrektur, die auch noch fortgesetzt wurde. Ähnlich erging es TOTAL3 und somit den Kryptos ohne BTC und ETH.

Während der September langsam zu Ende geht, dürfte das FOMO ab dem 17. September durch die Zinssenkung wieder deutlich zunehmen. So lange ist eher mit einer Seitwärtsphase und einem Abwarten und leichten Kursanstiegen zu rechnen. Sollten es sogar 50 Basispunkte werden, ist mit einer steilen Rally zu rechnen, und beim Ausbleiben mit Verlusten, wobei es derzeit niemand wegen der Äußerungen von Powell erwartet.

Darum kann das vierte Quartal noch einmal sehr bullisch werden

Immer mehr Unternehmen legen einen Anteil ihrer Reserven in Kryptowährungen wie Bitcoin an. Außerdem zeigen Regierungen ihr Interesse und führen eigene Krypto-Reserve ein, wobei sich auch schon die ersten Zentralbanken wie in Tschechien dieser Strategie anschließen. Da die Nachfrage schon ein Vielfaches der Schürfmenge überschreitet, nimmt das FOMO weiter zu.

Zudem sollen die Bitcoins mithilfe von Bitcoin Hyper ihren Status als passives Asset und hauptsächlicher Wertspeicher ablegen. Stattdessen soll BTC in einen funktionalen Vermögenswert verwandelt werden, der die nächste Welle der Adoption antreibt, indem er für die Finanzierung von ICOs, die Liquiditätsbereitstellung oder die Zahlung von Gebühren genutzt wird.

Damit können die 2,23 Bio. USD produktiv verwendet werden, indem man etwa das Geld für sich arbeiten lässt und eine zusätzliche Rendite über DeFi-Dienste erzielt. Gleichzeitig werden mehrere Sektoren erobert, denen bis zum Jahr 2030 eine Größe von mehreren Billionen US-Dollar prognostiziert wird, was Großes in Aussicht stellt.

Daher nimmt das FOMO um den HYPER-Coin auch zu, der mit seinem ICO schon 15,07 Mio. USD einnehmen konnte. Nur noch für weniger als einen Tag und acht Stunden können die Token für den aktuellen Preis von 0,012895 USD gekauft werden. Ebenfalls lassen sie sich für 74 % pro Jahr staken.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.