3 Altcoins mit 1000x Potenzial können Sie bis Jahresende Millionäre hervorbringen

Nach den niedrigen PPI-Daten hat sich die Stimmung der Kryptoinvestoren wieder verbessert, da die Hoffnungen auf eine Zinssenkung in wenigen Tagen zunahmen. Darüber hinaus hat sich der Altcoin Season Index in die Zone der Altcoin-Saison bewegt. Welche 3 Altcoins mit 1000x Potenzial in diesem Zyklus nicht aus dem Auge verloren werden sollten, erfahren Sie hier.

Maxi Doge (MAXI)

Der innovative Memecoin Maxi Doge wurde mit einer Art Millionärs-Formel gestartet, wobei er alle Mittel zusammenbringt, um für ein besonderes Explosionspotenzial zu sorgen. Genau dies hat ihm auch schnell zu seiner Beliebtheit und einer Finanzierungssumme von 2,03 Mio. USD verholfen. Denn nun wollen die Anleger den Shiba Inu mit Alphagenen mästen, damit er mit seinem besonderen Pump-Plan für einen außergewöhnlichen Masseaufbau sorgt.

Auf diese Weise sollen zuerst seine Bros aus allen Winkeln der Erde zusammenrufen und auf ihre gemeinsame Mission vorbereitet werden. Dafür fließen 40 % der Gesamtversorgung in das Marketing, womit sich Maxi Doge ins Zentrum der Aufmerksamkeit drängt, was durch seine zunehmende Masse noch über die Zeit verstärkt wird. Somit kann zusammen mit dem Narrativ für FOMO gesorgt werden.

Neben einer ausreichend großen Maxi-Armee kommt es auf deren Mittel an, damit sie für eine ausreichende Durchsetzungskraft sorgt. Diesbezüglich sollen sie mit Futures mit einem Hebel von 1.000x gewappnet werden, welche mehrere Vorteile bringen. Einerseits erhalten Kleinanleger damit schon mit 1.000 USD die Einflusskraft von 1 Mio. USD und somit eines Wales, während bereits ein Anstieg von 10 % ein Gewinn von 100.000 USD entspricht.

Natürlich handelt es sich bei solchen Geschützen um keine Spielzeuge, weshalb auch für den nötigen Durchhaltewillen gesorgt werden muss. Für diesen Zweck wurde der Maxi Fund ins Leben gerufen, der mit 25 % der Gesamtversorgung ausgestattet wird. Mit diesem werden die Unterstützer der Maxi-Armee für ihre Hilfe an den Charts und darüber hinaus belohnt. All diese Mechanismen wurden auf die optimale Pump-Dynamik ausgelegt.

Ebenfalls unterstützend kann sich in dieser Hinsicht das Staking auswirken, bei dem die Anleger ihre Coins in einem Pool sperren, um auf diese Weise ein passives Einkommen von derzeit 157 % pro Jahr zu erhalten. Angepasst werden die Zinsen an die Anzahl gestakter MAXI-Coins. Analysten halten sogar Bewertungen von 1 Bio. USD für möglich, während der Presale erst bei etwas mehr als 2 Mio. USD steht. Daher ist es einer der besten Altcoins mit 1000x Potenzial.

Best Wallet (BEST)

Während sich viele Kryptowährungen nur auf einzelne Dienste fokussieren und sich somit höheren Risiken aussetzen und nur einseitige Einnahmen erzielen, verfolgt die Best Wallet einen diversifizierten Ansatz. Denn es handelt sich um eine Wallet, in welcher einige der nützlichsten Dienste praktisch an einem Ort gebündelt werden. Damit können die Nutzer wiederum Zeit und Geld sparen, während die Adoption beschleunigt wird.

So müssen die Coins nicht erst an zentrale Kryptobörsen gesendet werden, wenn man sie tauschen möchte. Stattdessen werden 330 DeFi-Protokolle und 30 Cross-Chain-Brigdes eingebunden, um eine nahtlose, günstige und schnelle Handelserfahrung über 60 Blockchains zu erhalten. Gleiches gilt für das Staking, das sich über den Aggregator ganz einfach und dank mehrerer Schutzmechanismen vor allem sicher nutzen lässt.

Künftig soll es noch einiges mehr in der Best Wallet zu entdecken geben. So sind unter anderem Browsererfunktionen, erweiterter Betrugsschutz, AirDrops, Portfolio-Tools, Sparpläne, Derivate, Risikokontrollmechanismen und gasfreie Transaktionen geplant. Besonders bemerkenswert ist die Best Card, mit der sich Kryptowährungen auch für gewöhnliche Zahlungen einfach im Alltag nutzen lassen.

Das Konzept der Best Wallet erinnert an die von World Liberty Financial geplant Super-App. Im Unterschied zu dieser ist es jedoch nicht nur eine ferne Vision, sondern bereits konkrete Realität. Auch wenn noch jede Menge Wachstumspotenzial besteht, wurden bereits viele Dienste nutzbar gemacht und erzielen die ersten Einnahmen. Bis zur Bewertung von WLFI wären es schon rund 100x, wobei auch deutlich mehr möglich ist.

Wer sich die Coins eines der vielversprechendsten Value-Token während des Vorverkaufsangebots sichern will, sollte sich nun beeilen. Denn die Best Wallet hat bisher 15,73 Mio. USD eingeworben und das ambitionierte Team erweitert den Funktionsumfang und Nutzen regelmäßig. Dabei kommt dem eigenen BEST-Coin eine zentrale Rolle im Ökosystem zu, der für Governance, Staking, Rabatte, Zinsmultiplikatoren und mehr genutzt wird.

Bitcoin Hyper (HYPER)

Die neuartige Bitcoin-Skalierungslösung Bitcoin Hyper wird von einigen bereits als die nächste wichtige Erweiterung für die führende Bitcoin-Blockchain bezeichnet. Da mit ihr einige der Schwachstellen von Bitcoin überwunden werden, kann auf diese Weise neues Wachstum entfaltet werden. Schließlich wird BTC aktuell vor allem als Wertspeicher gekauft, da die technologischen Möglichkeiten der Basischain begrenzt sind.

Mit Bitcoin Hyper startet hingegen die schnellste Bitcoin-Skalierungslösung, was durch die Einbindung der Ausführungsschicht von Solana über die SVM geschieht. Das Ökosystem baut dabei direkt auf der Bitcoin-Basischain auf, welche für die Zwischenspeicherung und die Datenabrufe benutzt wird. Gleichzeitig lässt sich Bitcoin mit vergleichbaren Eigenschaften wie auf der hervorragend skalierbaren Solana-Chain nutzen.

Damit vereinen sich kaum spürbare Gebühren, eine blitzschnelle Geschwindigkeit, eine hohe Bandbreite und die unangefochtene Sicherheit durch die hohe Dezentralisierung von Bitcoin. Auf diese Weise wird sogar das Blockchain-Trilemma adressiert und eine besonders vielversprechende Chain bereitgestellt. Damit können auch diverse Anwendungen veröffentlicht werden, wobei eine einfache Migration von Solana möglich ist.

Durch die höhere Umlaufgeschwindigkeit kann sich das Bitcoin-Ökosystem besser entwickeln, wenn es die Bitcoin-Liquidität im Umfang von 2,27 Bio. USD nutzbar macht. Damit können etwa die Gebühren von Spielen bezahlt, die Liquidität für passive Einkommen bereitgestellt oder die nächsten Kryptoprojekte über Presales finanziert werden. Der größere Nutzen kann somit die Nachfrage nach BTC und HYPER steigern, der für Gebühren genutzt wird.

Einigen Sektoren wird bis zum Jahr 2030 ein Wachstum auf eine Größe von mehreren Billionen US-Dollar prognostiziert. Diese Branchen kann Bitcoin mithilfe der Erweiterung HYPER ebenfalls erobern, sodass schon ein Anteil davon das Ökosystem zum Florieren bringen kann. Aus diesem Grunde hat der Altcoin mit Chance auf 1000x mit seinem Presale auch schon 15,05 Mio. USD eingenommen.

