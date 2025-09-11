Mantle Token explodiert: MNT erreicht neues Allzeithoch bei 1,67 Dollar

Nach einer starken Rallye klettert der Kurs von MNT heute auf ein neues Allzeithoch von 1,67 Dollar. Getrieben wird der Anstieg sowohl durch das allgemein verbesserte Marktumfeld als auch durch konkrete Impulse wie das Futures-Listing auf Coinbase und attraktive Staking-Angebote bei Bybit. Der Mantle-Token entwickelt sich zum Top-Performer am Markt, während gleichzeitig der Altcoin-Season-Index die wichtige 75-Punkte-Marke überschreitet.

MNT dominiert als Top-Performer unter den großen Altcoins

Seit gestern hat sich das Sentiment am Kryptomarkt deutlich verbessert. Innerhalb der letzten 24 Stunden kam es zu einem starken Aufschwung, wobei die Gesamtmarktkapitalisierung von Kryptowährungen um 1,5 Prozent auf 3,96 Billionen Dollar anstieg. Der Top-Performer unter den Top 100 Coins nach Marktkapitalisierung ist dabei die Kryptowährung MNT vom dahinter stehenden Projekt Mantle.

MNT stieg seit gestern um 12,85 Prozent an und kletterte damit zwischenzeitlich auf ein neues Allzeithoch von 1,67 Dollar. Auch aktuell wird MNT noch bei 1,61 Dollar gehandelt, bei einem 24-stündigen Handelsvolumen von 700 Millionen Dollar und einer Marktkapitalisierung von inzwischen über 5 Milliarden Dollar. Das macht den Mantle-Coin heute zur 28. größten Kryptowährung am Markt.

Coinbase-Listing und Altcoin-Season treiben die Rallye an

Es dürften eine ganze Reihe von Faktoren für die gesteigerte Nachfrage nach MNT verantwortlich sein. So startete Coinbase schon am 21. August das MNT-Perpetual-Futures-Trading, was MNT bei der Expansion in den Derivate-Markt half und die Sichtbarkeit der Kryptowährung steigerte. Zudem gibt es auf der Krypto-Börse Bybit derzeit eine Kampagne, die bis zu 36 Prozent APR auf MNT-Staking anbietet, was die Retail-Nachfrage nach dem Coin anheizt.

Hauptursache für den aktuellen Anstieg dürfte jedoch das generell positivere Sentiment gegenüber Altcoins sein. Der Altcoin-Season-Index ist in den letzten Wochen immer weiter in die Höhe gestiegen und hat heute erst die wichtige Marke von 75 Punkten überschritten, ab der offiziell von einer Altcoin-Season die Rede ist. Kapital fließt nun von Bitcoin in ETH und kleinere Altcoins wie MNT, da Investoren hier noch größeres Renditepotenzial sehen.

Snorter: Neuer Trading-Bot mit Presale-Potenzial

Der Krypto-Handel über zentralisierte Krypto-Börsen kann sehr umständlich sein, weshalb Telegram-Trading-Bots in letzter Zeit immer beliebter bei Anlegern wurden. Das junge Krypto-Projekt Snorter zieht mit seinem Snorter-Bot gerade viel Aufmerksamkeit auf sich. Der Bot soll schneller und günstiger operieren können als etablierte Größen wie Banana Gun oder der Bonkbot, dank der Solana Virtual Machine auf der das Projekt aufbaut.

Besonders spannend ist, dass Anleger gerade noch im Presale in die native Kryptowährung SNORT einsteigen können. Der Presale gewinnt in letzter Zeit immer mehr an Momentum und bis jetzt flossen schon über 3,8 Millionen Dollar an Funding in den Token. SNORT kann aktuell noch zum rabattierten Festpreis von 0,1041 Dollar gekauft werden, wobei im Presale erworbene Coins auch für eine jährliche Rendite von bis zu 120 Prozent gestaked werden können.

Direkt zur Snorter Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.