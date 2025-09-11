© Foto: Sebastian Kahnert/dpaDie Klarna-Aktie legt beim New Yorker Börsendebüt um 30 Prozent zu. CEO und Investoren sichern sich 1,17 Milliarden US-Dollar, Experten sind optimistisch.Die schwedische Finanztechnologie-Firma Klarna feierte am Mittwoch ihr Debüt an der New Yorker Börse. Die Aktien stiegen zum Handelsstart um 30 Prozent auf 52 US-Dollar je Anteil und bewerteten das Unternehmen auf 19,66 Milliarden US-Dollar. Der Ausgabepreis lag bei 40 US-Dollar je Aktie. Damit endet die jahrelange Wartezeit auf einen Börsengang und signalisiert eine Belebung des US-amerikanischen IPO-Marktes, berichtete Reuters. Klarna führt eine Reihe von sieben Unternehmen an, die in dieser Woche in New York an die Börse gehen, darunter …Den vollständigen Artikel lesen ...
