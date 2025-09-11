Syteca Inc., ein führender Anbieter von Lösungen zum Schutz vor Insider-Bedrohungen und Privileged Access Management (PAM), gab seine Teilnahme an der it-sa Expo Congress 2025 bekannt, die vom 7. bis 9. Oktober in Nürnberg stattfindet. Besucher finden Syteca am Stand 6-329, wo das Unternehmen vorführen wird, wie seine "PAM+UAM"-Plattform Organisationen dabei unterstützt, kritische Vermögenswerte abzusichern, sensible Daten zu schützen und vollständige Transparenz über IT-Infrastrukturen zu gewährleisten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250911466420/de/

Meet Syteca at it-sa booth #6-329!

Während der gesamten Veranstaltung haben Teilnehmer die Möglichkeit, Live-Produktvorführungen zu erleben, die Sytecas neueste Funktionen zur Stärkung der Zugriffssicherheit für Unternehmen jeder Größe präsentieren. Besucher können außerdem interaktive Sitzungen, Networking-Gelegenheiten sowie Aktivitäten am Stand mit kostenlosen Erfrischungen, exklusiven Geschenken und praxisnahen Einblicken in bewährte Methoden der Cybersicherheit genießen.

Am 8. Oktober um 11:15 Uhr wird Syteca im Forum am Stand 6-216 eine Präsentation mit dem Titel "Securing Germany's Digital Frontier: PAM for SMBs and Critical Infrastructure" (übersetzt: Sicherung der digitalen Grenzen Deutschlands: PAM für KMU und kritische Infrastrukturen) halten. Während dieser Präsentation wird aufgezeigt, wie Organisationen privilegierte Konten proaktiv verwalten, Compliance-Anforderungen erfüllen sowie die Risiken von Insider-Bedrohungen in zunehmend komplexen IT-Umgebungen reduzieren können.

Syteca stellt zudem das neueste Plattform-Update, Release 7.21, vor, das bedeutende Verbesserungen für IT-Sicherheitsteams einführt. Zu den wichtigsten Neuerungen zählen:

Echtzeit-Maskierung sensibler Daten während der Überwachung und Wiedergabe von Live-Sitzungen, um die Einhaltung von GDPR, PCI DSS und HIPAA zu gewährleisten.

Agentenloser privilegierter Zugriff über einen neuen Web-Connection-Manager, der schnelle sowie sichere browserbasierte RDP- und SSH-Sitzungen ohne lokale Installation ermöglicht.

Full-Motion-Wiedergabe von Sitzungen, die jede Nutzeraktion in flüssigem Video erfasst und so Audits und Untersuchungen effektiver macht.

Überarbeitetes Benutzerinterface, das für Übersichtlichkeit, Geschwindigkeit und geringere kognitive Belastung entworfen wurde.

Mit Release 7.21 versetzt Syteca Organisationen in die Lage, den Datenschutz zu verbessern, das Zugriffsmanagement zu vereinfachen sowie die Kontrolle über hybride IT-Umgebungen zu stärken.

Über Syteca

Syteca bietet proaktive Lösungen zum Schutz vor Insider-Bedrohungen sowie für Privileged Access Management, die Organisationen jeder Größe dabei unterstützen, kritische IT-Systeme abzusichern, sensible Daten zu schützen und Compliance-Anforderungen zu vereinfachen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250911466420/de/

Contacts:

info@syteca.com