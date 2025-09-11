Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von End-to-End-IoT-Lösungen, gab heute bekannt, dass mehrere seiner LTE-Module ab sofort mit Direct-to-Cell (D2C)-Funktionalität erhältlich sind, wodurch eine nahtlose Verbindung von Geräten mit Satellitennetzwerken möglich wird.

Durch die Integration der D2C-Technologie auf Modulebene ermöglicht es Quectel, die Grenzen bodengestützter Mobilfunknetze durch eine nahtlose Nutzung von Satellitennetzen zu überwinden. So lässt sich sicherstellen, dass Kunden im Grunde überall auf der Welt in Verbindung bleiben können und die häufig in ländlichen oder abgelegenen Gebieten auftretenden Verbindungslücken werden beseitigt. Dies trägt schlussendlich dazu bei, IoT-Implementierungen zu vereinfachen, die Markteinführungszeit zu verkürzen und die Kosten zu senken, da keine spezielle Satellitenhardware mehr notwendig ist. Gerätehersteller und Entwickler können jetzt skalierbare IoT-Lösungen mit globaler Reichweite aufbauen und somit eine zuverlässige Konnektivität an praktisch jedem Ort der Welt sicherstellen.

"Direct-to-Cell ist ein bedeutender Schritt in Richtung der Vernetzung der nicht vernetzten Gebiete", so Delbert Sun, Vice General Manager bei Quectel Wireless Solutions. "Durch die Integration der D2C-Technologie in unsere LTE-Module können unsere Kunden IoT-Lösungen implementieren, die überall online verfügbar sind, von Städten bis hin zu den entlegensten Gebieten, und das ohne zusätzliche Hardware-Komplexität."

Das erweiterte D2C-Portfolio von Quectel umfasst eine breite Palette an LTE-Modulen, um verschiedene globale Märkte und Betreiberanforderungen abzudecken:

EG91-Serie

EG21-Serie

EG25-Serie

EG916-Serie

Führende Mobilfunknetzbetreiber bereiten sich derzeit schon darauf vor, diese Technologie in großem Maßstab zu unterstützen und D2C-Dienste zu ermöglichen, und die Module von Quectel sind so konzipiert, dass sie sich nahtlos in die sich weiterentwickelnden Satelliten-Ökosysteme integrieren lassen. Die Entwicklung der Produktpalette von Quectel an Geräten, die LTE-Module von Quectel mit D2C-Technologie verwenden, wird bei der Aktivierung der D2C-Netze durch die Betreiber weltweit soweit fortgeschritten sein, dass eine Verbindung sofort hergestellt werden kann.

Diese D2C-fähigen LTE-Module wurden entwickelt, um eine breite Palette von Anwendungen in verschiedenen Industriezweigen zu unterstützen, einschließlich privater und gewerblicher Festnetzkunden, die eine zuverlässige Breitbandverbindung benötigen, Kunden aus dem maritimen Kommunikationsbereich, die stabile Verbindungen für Schiffe und Offshore-Plattformen benötigen, Kunden aus dem Bereich Mobilfunk für Wohnmobile, die sich einen ständigen Internetzugang für Freizeitfahrzeuge und einen mobilen Lebensstil wünschen, sowie Kunden aus dem Bereich Luftfahrtkommunikation, die auf Konnektivität an Bord und Luftfahrt-IoT-Anwendungen angewiesen sind.

Mit Direct-to-Cell-Unterstützung trägt Quectel dazu bei, die nächste Generation der IoT-Konnektivität durch die Schaffung einer Brücke zwischen terrestrischen und Satellitennetzwerken zu erschließen. Indem Quectel-D2C-Module Geräten die direkte Kommunikation mit Satelliten unter Verwendung bestehender Mobilfunkprotokolle ermöglichen, gewährleisten sie eine globale Abdeckung, eine größere Ausfallsicherheit und eine vereinfachte Geräteverwaltung sowohl für missionskritische Anwendungen als auch für Anwendungen im Privatkundenbereich.

Quectel bietet außerdem eine Reihe von Hochleistungsantennen an, die zur Unterstützung der Direct-to-Cell-Konnektivität in Verbindung mit den LTE-Modulen entwickelt wurden. Durch die Kombination der D2C-fähigen Module von Quectel mit den Antennen profitieren die Kunden von einer besseren Kompatibilität und Leistung, die eine zuverlässige satellitengestützte und terrestrische Kommunikation selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen sicherstellt. Durch den Kauf der Module und Antennen direkt bei Quectel werden Kompatibilitätstests mit Lösungen von Drittanbietern überflüssig und es wird ein effizienter, kostengünstiger und zukunftssicherer Zugang zur Direct-to-Cell-Konnektivität geschaffen.

Über Quectel

Unsere Leidenschaft für eine intelligentere Welt treibt uns an, IoT-Innovationen zu beschleunigen. Wir sind ein kundenzentriertes Unternehmen und ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, die durch einen herausragenden Support und Service unterstützt werden.

Mit unserem globalen, aus über 5.800 Mitarbeitern bestehenden Team nehmen wir eine Vorreiterrolle bei der Bereitstellung von End-to-End-IoT-Lösungen ein, die Mobilfunk-, GNSS-, Satelliten-, WLAN- und Bluetooth-Module, Hochleistungsantennen, zusätzliche Dienstleistungen und komplette schlüsselfertige Angebote einschließlich ODM-Dienstleistungen und Systemintegration umfassen.

Wir betreiben weltweit Büros und bieten global Support. Unsere internationale Führungsmannschaft widmet sich dem Fortschritt des IoT und möchte helfen, eine smarte Welt zu erbauen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.quectel.com oder auf LinkedIn

