Düsseldorf (ots) -MediaMarkt und Saturn starten eine exklusive Aktion zum Saros 10. Der mehrfach ausgezeichnete Saug-Wischroboter von Roborock, weltweit die Nr. 1 Saugrobotermarke 2024*, ist ab sofort für nur 999 EUR statt 1.499 EUR erhältlich. Die Aktion läuft bis zum 21. September 2025 - nur solange der Vorrat reicht.Mit dem Saros 10 setzt Roborock neue Maßstäbe für eine schnelle und unkomplizierte Reinigung: Der smarte Saug-Wischroboter sorgt dank modernster Technik und ulta-schlankem Design für sichtbare Sauberkeit in unsichtbaren Bereichen. Er befreit zuverlässig von Staub, Tierhaaren und Schmutz und macht damit den Alltag spürbar leichter. Ganz nach der nutzerzentrierten Unternehmensphilosophie von Roborock steht die Verbesserung der Lebensqualität der Kunden weltweit im Mittelpunkt - durch Technologie, die echte Alltagsprobleme löst.Wer sich für den Saros 10 entscheidet, entscheidet sich für grenzenlose Sauberkeit und gewinnt wertvolle Zeit zurück: für Mehr Me Time, für Mehr Family Time - und für ein Zuhause zum Wohlfühlen.Verfügbarkeit- Saros 10: 999 EUR statt 1.499 EUR- Exklusiv bei MediaMarkt & Saturn- Aktion gültig vom 11. bis 21. September 2025