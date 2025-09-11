© Foto: Richard Drew/AP/dpa

Im neuen Video auf wO TV warnt Jan Willhöft, Partner bei Axino Capital, vor den Gefahren der derzeitigen Börsenrallye. Während der Nasdaq und der S&P 500 neue Rekorde feiern, zeigt sich die Realität zunehmend düsterer. "Wir haben eine Börsenrally, ja! Aber sie steht auf den Schultern weniger Konzerne", erklärt Willhöft und verweist auf die sogenannten Magnificent Seven: Apple, Microsoft, Nvidia, Meta, Alphabet, Tesla und Amazon, die fast die Hälfte der Marktkapitalisierung tragen. Doch die restlichen 493 Unternehmen des S&P 500 bleiben zurück. Das sei ein Klumpenrisiko. Willhöft beleuchtet, wie der US-Mittelstand immer mehr unter der Last höherer Zinsen und schwächerer Konsumausgaben …