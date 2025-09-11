Anzeige
Donnerstag, 11.09.2025
Diese Aktie sichert sich Exklusiv-Partnerschaft mit Babcock für Ukraine-Defence - Neubewertung voraus?
WKN: 4008 | ISIN: EU000000EZB0 | Ticker-Symbol: -
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
nicht börsennotiert
1-Jahres-Chart  (nicht börsennotiert)
EUROPAEISCHE ZENTRALBANK Chart 1 Jahr
Dow Jones News
11.09.2025 18:27 Uhr
237 Leser
Artikel bewerten:
(0)

XETRA-SCHLUSS/Unspektakuläre EZB-Sitzung liefert DAX kaum Impulse

DJ XETRA-SCHLUSS/Unspektakuläre EZB-Sitzung liefert DAX kaum Impulse

DOW JONES--Mit einem leichten Aufschlag hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag den Handel beendet. Der DAX legte um 0,3 Prozent auf 23.704 Punkte. Die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) fiel wie erwartet aus - die Leitzinsen wurden bestätigt und auch die Projektionen beinhalteten keine Aufreger. Interessant war für LBBW-Volkswirt Jens-Oliver Niklasch vor allem die Einschätzung, die EZB-Präsidentin Christine Lagarde zur Inflation gab. Dass der Desinflationsprozess im Euroraum vorbei sei, sei ein vergleichsweise starkes Signal. Nun müsse sich die Datenlage schon deutlich ändern, wenn es noch eine Zinssenkung geben soll.

Letztlich wollte die EZB die Märkte darauf einstimmen, dass das aktuelle Zinsniveau bis auf Weiteres angemessen sei. Dass Lagarde zu Frankreich nicht viel sagen mochte, blieb für Niklasch eine Randnotiz. Bestimmt verfolge die EZB die Lage sehr genau und Lagarde vielleicht von allen am genauesten. Insgesamt stehe die EZB in wichtigen Fragen an der Seitenlinie, bereit einzugreifen, aber froh, es nicht tun zu müssen. Nach einem impulsarmen Geschäft zeigten sich die Anleihen kaum verändert, während der Euro leicht auf 1,1736 Dollar zulegte.

Die jüngsten Aussagen von Bundeskanzler Friedrich Merz wiesen für die Jefferies-Analysten darauf hin, dass eine mögliche Verlangsamung beim Ausbau der Erneuerbaren Energien ansteht. In einem Artikel von "Recharge" hieß es, dass Merz angedeutet habe, Deutschland könnte den Ausbau der erneuerbaren Energien verlangsamen. An der Börse ging es für Werte wie Siemens Energy um 1,1 Prozent und Nordex um 5,9 Prozent nach unten.

Nach dem Abverkauf in SAP am Vortag ging es für das DAX-Schwergewicht um weitere 1,7 Prozent abwärts. Positiv zum europäischen Zementmarkt äußerten sich die Analysten von JP Morgan. Heidelberg Materials (+2,5%) blieben dabei der "Top Pick" und stünden weiter auf der "Analyst Focus List". 

=== 
INDEX    zuletzt +/- % +/- % YTD 
DAX    23.703,65 +0,3%   +18,7% 
DAX-Future 23.725,00 +0,5%   +16,4% 
XDAX    23.713,59 +0,5%   +19,0% 
MDAX    30.146,41 -0,0%   +17,8% 
TecDAX   3.567,30 -0,9%   +5,4% 
SDAX    16.536,09 +0,0%   +20,6% 
zuletzt        +/- Ticks 
Bund-Future  129,12 -9 
YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2025 11:55 ET (15:55 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
