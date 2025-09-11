Anzeige / Werbung

Oracle Aktie: 500 Mrd $ Cloud-Aufträge & +30 % Kurssprung - Der heimliche Gewinner des KI-Booms?

Oracle, einst 1977 von Larry Ellison, Bob Miner und Ed Oates in Santa Clara gegründet, hat sich vom Pionier relationaler Datenbanken zum globalen Software- und Cloud-Schwergewicht entwickelt. Nach Jahrzehnten des Wachstums durch Innovationen und Übernahmen (u. a. Sun Microsystems, PeopleSoft, Siebel) hat Oracle in den letzten Jahren einen klaren Fokus auf Cloud-Dienste, KI-gestützte Datenbanken und den Ausbau seiner globalen Infrastruktur gesetzt. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen nun den Lohn dieser Strategie: Ein Rekord-Auftragsbestand von rund 500 Mrd $, getrieben vor allem durch den wachsenden Bedarf an KI-Rechenleistung, ließ die Aktie zuletzt um mehr als 30 % steigen - und machte Gründer Larry Ellison zum reichsten Menschen der Welt.

Mit einem zusätzlichen Mega-Deal im Volumen von 300 Mrd $ mit OpenAI wird Oracle zunehmend als Schlüsselakteur im KI-Infrastrukturmarkt gehandelt. In unserer heutigen Analyse werfen wir einen Blick auf die frischen Zahlen, das Chartbild im Freestoxx-Tool und diskutieren, ob der Kursanstieg der Auftakt zu einer längerfristigen Rally ist - oder ob nach dem steilen Anstieg zunächst mit einer Korrektur zu rechnen ist.

