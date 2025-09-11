© Foto: Wang Ying - XinHuaRay Dalio schlägt Alarm: Die USA zahlen bereits eine Billion US-Dollar nur für Zinsen. Für ihn ist das System lebensgefährlich - und nur Gold und Bitcoin können Anleger vor dem drohenden "Herzinfarkt" schützen.Ray Dalio, Gründer des Hedgefonds Bridgewater Associates, warnt vor den Folgen der hohen US-Verschuldung und empfiehlt Gold als Absicherung. Bei einer Auftaktveranstaltung für die Abu Dhabi Finance Week sagte er, die Ausgaben für den Schuldendienst würden "andere Ausgaben verdrängen" und sich wie Plaque in einem Kreislaufsystem ansammeln. "Ein Arzt würde vor einem Herzinfarkt warnen", zitiert Reuters Dalio. Ein diversifiziertes Portfolio solle seiner Ansicht nach 10 bis 15 Prozent …Den vollständigen Artikel lesen ...
