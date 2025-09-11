Parking Guidance Systems, LLC (PGS), der in den USA führende Anbieter für individuelle Parktechnologien, hat eine strategische Fusion mit INDECT Electronics Distribution GmbH (INDECT) und ParkZen angekündigt. Als Leitgesellschaft in der Fusion expandiert PGS über seine Tätigkeiten in den USA hinaus, um weltweit umfassende Parklösungen bereitzustellen. In dem kombinierten Geschäft werden die erstklassige Hardware von INDECT, die agile Software von ParkZen und die bewährte Leistung von PGS bei groß angelegten Bereitstellungen vereint, wodurch das umfassendste Parktechnologieunternehmen der Branche entsteht.

Seit seiner Gründung vor 12 Jahren hat sich PGS einen Ruf für außergewöhnlichen Service, modernste Innovation und Fokus auf Kundenzufriedenheit gemacht. PGS hat in den USA einige der größten Parkleitsysteme installiert und hat sich für seine effizienten Designs, Installationen und Supportleistungen einen Namen gemacht. Das Rückgrat des Serviceangebots von PGS sind die Parkleitlösungen von INDECT gewesen, insbesondere dessen Ultraschall- und optischen Sensoren. Die Parksensortechnologie von INDECT ist derzeit der Branchen-Benchmark für Innovation und Präzision. Die Ultraschall-Minisensoren bieten bewährte Präzision bei der Einzelplatzerfassung, während Upsolut-Kamerasensoren zuverlässige Überwachung mehrerer Plätze, Videostream-Aufnahme und Kennzeichenerkennung kombinieren, was zu höherer Effizienz, Sicherheit und besseren Analysen der Parkplatzbelegung beiträgt. PGS ist seit seiner Gründung der größte Vertriebspartner von INDECT in den USA gewesen. Diese Akquisition ermöglicht es dem kombinierten Unternehmen, die Lieferkette zu optimieren, die Entwicklung neuer Produkte zu beschleunigen und auf der ganzen Welt Partnerschaften aufzubauen, die die Partnerschaft zwischen PGS und INDECT, die in den USA so gut funktioniert hat, replizieren.

Das Portfolio der PGS-Lösungen wird zudem durch die kürzliche Übernahme von ParkZen aufgewertet, einem Unternehmen für die Entwicklung intelligenter Parkraum-Software mit Sitz in Baton Rouge, Louisiana. Die wegweisende Smartphone-App von ParkZen liefert anhand von Crowdsourcing und proprietären Algorithmen Echtzeitdaten und intelligente Parksoftware, mit denen Parkraumbetreiber bessere Entscheidungen für ihren Betrieb treffen und Parkenden Echtzeit-Informationen zur Verfügbarkeit bereitstellen können mit oder ohne Hardware. Die Plattform optimiert zudem die Zahlungsverarbeitung und bietet Eigentümern und Berechtigten fortschrittliche Tools zur Verwaltung von Parkberechtigungen. Vor der Akquisition hat PGS bei verschiedenen Projekten in den USA mit ParkZen zusammengearbeitet, darunter an Apps zur Orientierung und Parkplatzverwaltungs-Software.

Diese Akquisitionen bedeuten für PGS eine vertikale Integration von unschätzbarem Wert und zeigen das fortlaufende Engagement des Unternehmens für die Bereitstellung innovativer, technologiegestützter Parklösungen für verschiedenste Branchen, darunter Flughäfen, Mischnutzungsareale, Universitäten, Unternehmenscampus, Gesundheitseinrichtungen und andere Orte mit hohem Verkehrsaufkommen, die mit Parkleit- und Orientierungssystemen arbeiten.

"Mit dieser Fusion fordern wir Betreiber überall auf, zu überlegen, was ihr Parksystem leisten kann", sagte Derek Frantz, CEO von PGS. "PGS steht an der Spitze der Neudefinition des Parkens als Umsatzquelle anstatt Kostenstelle. Durch die Vereinigung der präzisen Hardware von INDECT, der intelligenten Software von ParkZen und der nachweislichen Erfolge von PGS bei der Bereitstellung komplexer Parklösungen können wir stabile, integrierte Systeme liefern, die auf die Anforderungen von Betreibern auf der ganzen Welt abgestimmt sind, damit sie die Effizienz maximieren, die Benutzererfahrung verbessern und neue finanzielle Werte aus ihrem Parkraum erschließen können."

Durch die Einbeziehung von INDECT und ParkZen in seinen Betrieb ist PGS besser als je zuvor in der Lage, der gesamten Parkindustrie Ertragsoptimierung, Sicherheit und Komfort zu bieten.

Über Parking Guidance Systems, Inc.

Parking Guidance Systems (PGS) bietet fortschrittliche technologische Lösungen für Parkhäuser und hat nachweisliche Erfolge bei groß angelegten Bereitstellungen zu verzeichnen. Seit 2013 hat PGS Flughäfen, Gesundheitseinrichtungen, Universitäten, Unternehmenscampus und Mischnutzungsarealen dabei geholfen, Parkraum von einer Kostenstelle in eine Ertragsquelle und einen Faktor für Kundenzufriedenheit umzuwandeln. Zu seinem Portfolio gehören branchenführende Parkleitsysteme, Kennzeichenerkennungs-Software, Parkraumanalysen und digitale Parkleit- und Orientierungssysteme. Mit mehr als 347 installierten Systemen, die fast 600.000 Parkräume in den USA überwachen, und neuen weltweiten Geschäftsmöglichkeiten, setzt PGS weiterhin Maßstäbe für innovative, zuverlässige und kundenorientierte Parklösungen. Weitere Informationen finden Sie unter parkingguidancesystems.com.

