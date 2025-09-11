© Foto: Ulf Mauder - dpa

Der russische Rubel hat in den letzten drei Monaten mehr als 10 Prozent an Wert verloren - ein unerwarteter Rückschlag nach der kräftigen Rallye zu Beginn des Jahres. Was steckt hinter diesem abrupten Fall?Noch vor wenigen Monaten galt der russische Rubel als die erfolgreichste Währung des Jahres. Von Anfang Januar bis Ende Mai hat die Devise gegenüber dem US-Dollar etwa ein Drittel zugelegt. Keine andere wichtige Währung kam an solche Gewinne auch nur annähernd heran. Dann aber kam die Wende. Sinkende Ölpreise, internationale Sanktionen und eine schwächelnde Wirtschaft setzen den Rubel enorm unter Druck. Seit Ende Mai hat sich die Devise bereits um 10,5 Prozent verbilligt. Und gegenüber …