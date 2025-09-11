The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 11.09.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 11.09.2025
ISIN Name
AU000000RFX8 REDFLOW LTD
CA36968P1080 GENERAL ELEC CO CDR
DE000PSM77V4 PROSIEBENSAT.1 NA ON UMT
SE0016127831 EVERYSPORT GROUP AB
SE0026141533 AONIC 25/27 FLR 2
