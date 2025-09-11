Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, hat sein umfassendes Sortiment an Antennen für globale Navigationssatellitensysteme (GNSS) um vier neue Modelle erweitert. Zu den neuen Antennen gehören die hochpräzise, flache Antenne YFGD000AA, die alle GNSS-Bänder abdeckt, die YFGD000BA, die für Triple-Band-Lösungen in den GNSS-Bändern L1, L2 und L5, die hochpräzise, leichte Antenne YFGN000H1AC, die ebenfalls alle GNSS-Bänder abdeckt, und die YEGT010W1AM, die für den allgemeinen Empfang in nicht präzisionskritischen Anwendungen konzipiert ist.

Die Tri-Band- und All-Band-Antennen von Quectel wurden speziell entwickelt, um die Leistung mit der neuesten Generation von RTK-GNSS-Modulen zu maximieren. Dazu gehören das Dualband-Modul LC29H, das für kostensensible, aber präzisionskritische Anwendungen entwickelt wurde, das Industriemodul LG290P das eine Genauigkeit im Zentimeterbereich mit RTK-Fixzeiten unter fünf Sekunden bietet, und das Flaggschiff LG580P, das L6-Unterstützung und Dual-Antennen-Kursbestimmung bietet und damit die ideale Lösung für ADAS, Robotik und autonome Systeme ist. Ergänzend zur Hardware nutzt der globale RTK-Korrekturservice von Quectel ein Netzwerk von mehr als 21.000 Basisstationen, um weltweit eine konsistente Genauigkeit im Zentimeterbereich zu gewährleisten. Damit wird eine nahtlose Abdeckung in Asien, Europa, Nordamerika und darüber hinaus sichergestellt und eine echte Skalierbarkeit für Branchen wie Landwirtschaft, Logistik und Automobilindustrie ermöglicht.

"Unser Ziel ist es, Ingenieuren, Entwicklern und Gerätedesignern eine maximale Auswahl zu bieten, damit sie optimierte Designs für die nächste Generation von GNSS-Geräten entwickeln können", sagte David Wei, Senior Product Director, Antenna Product Dept, Quectel Wireless Solutions. "Mit diesen neuen Antennen verfügen wir über GNSS-Optionen, die GNSS-Systeme, Frequenzbänder, Formfaktoren, Betriebstemperaturbereiche und die Einhaltung von Branchenanforderungen umfassen. Hinzu kommen unsere GNSS-RTK-Module, RTK-Korrekturdienste und Antennendesign-Supportdienste, sodass Quectel wirklich Ihre Komplettlösung für GNSS-Lösungen sein kann."

Die YFGD000AA ist eine leistungsstarke aktive Multiband-GNSS-Antenne, die für professionelle Anwendungen entwickelt wurde, die eine hochpräzise Positionierung über die Frequenzen L1, L2, L5, L6 und L-Band (1164-1300 MHz und 1525-1606 MHz) erfordern. Mit Abmessungen von 78,6 mm x 75,6 mm x 16,2 mm und einer Schraubbefestigung eignet sich die Antenne für den Einbau in Fahrzeugen oder für feste Installationen und arbeitet im Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C. Diese Antenne kombiniert außergewöhnliche Signalempfindlichkeit mit robuster Haltbarkeit und wurde für missionskritische Einsätze in autonomen Systemen, geodätischen Vermessungen und hochgenauer Navigation entwickelt. Sie ist RoHS-, REACH- und POPS-konform.

Die YFGD000BA bietet ähnliche Funktionen wie die YFGD000AA, wurde jedoch für professionelle Anwendungen mit ultrapräzisen Positionierungsanforderungen in den Bändern L1, L2 und L5 (1164-1238 MHz und 1559-1606 MHz) entwickelt. Sie hat die gleichen Abmessungen, den gleichen Betriebstemperaturbereich und die gleichen Befestigungsoptionen wie die YFGD000AA und ist ebenfalls RoHS-, REACH- und POPs-konform. Sowohl die YFGD000AA als auch die YFGD000BA unterstützen trotz ihrer kompakten Größe hochpräzises RTK.

Die YFGN000H1AC ist eine hochpräzise Antenne mit einem höheren Profil als die YFGD000AA und YFGD000BA, aber mit höherer Leistung und einem geringeren Gewicht von 62 g. Die Antenne deckt alle GNSS-Bänder ab und gewährleistet somit weltweite Kompatibilität. Sie liefert eine Verstärkung von 35 ±4 dB bei einer geringen Rauschzahl von 4 dB und eignet sich daher für Umgebungen mit schwachen Signalen wie städtische Schluchten oder dichte Vegetation. Mit einem Durchmesser von 122 mm und einer Höhe von 22,5 mm verfügt die Antenne über eine Schraubbefestigung, sodass sie an Fahrzeugen oder festen Installationen angebracht werden kann. Sie arbeitet in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C und ist RoHS- und REACH-konform. Auf Kundenwunsch kann Quectel Gehäuse liefern, um die Antenne von einer internen zu einer externen Installation umzurüsten.

Schließlich ist die YEGT010W1AM eine externe GNSS-Gummiantenne mit einem Durchmesser von 10,22 mm und einer Höhe von 69,5 mm. Diese Ultrabreitband-GNSS-Antenne bietet eine breite Abdeckung von 1559-1606 MHz und ist mit einem SMA-Stecker abgeschlossen. Mit ihrer omnidirektionalen Fähigkeit und linearen Polarisation ist die YEGT010W1AM ideal für den allgemeinen Empfang in nicht präzisen Anwendungen, insbesondere wenn die Signalrichtung variiert.

Das kompakte, robuste Design mit Anschlussbefestigung erleichtert die Installation an Gateways, Routern oder Ortungsgeräten in geschützten Umgebungen. Die Antenne ist für einen Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C ausgelegt, wiegt 8,9 g und ist RoHS-konform. Darüber hinaus ermöglicht das Universalgelenkdesign der Antenne eine einfache Anpassung der Polarisationsrichtung, wodurch die bei linear polarisierten Antennen in realen Anwendungen häufig auftretende Winkelempfindlichkeit gemindert und somit die allgemeine Signalstabilität verbessert wird.

Zusätzlich zu den Antennen bietet Quectel umfassende Supportleistungen für das Antennendesign, wie Simulation, Test und Fertigung von kundenspezifischen Antennenlösungen, um den spezifischen Anwendungsanforderungen von Entwicklern und Designern gerecht zu werden. Quectel verfügt über regionale Forschungs- und Entwicklungszentren auf der ganzen Welt, um schnell auf Kundenanforderungen reagieren zu können. Durch die Kombination der GNSS-Module, Hochleistungsantennen und globalen RTK-Korrekturdienste von Quectel profitieren Kunden von einem kompletten 360°-Ökosystem, das das Integrationsrisiko minimiert und die Markteinführungszeit verkürzt.

Besucher der Nepcon Vietnam können die neuesten GNSS-Lösungen von Quectel am Stand S26 im I.C.E. Hanoi entdecken, wo das Unternehmen auch sein gesamtes Produktportfolio und Live-Demonstrationen von Kundengeräten präsentiert.

