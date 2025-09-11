© Foto: Nikolas Kokovlis - picture alliance / NurPhoto

Die gefällte Entscheidung hat nun auch Auswirkungen auf alle Unternehmen, die unter den Digital Services Act (DSA) fallen. Unter anderem müssen zukünftig Amazon und Apple eine Gebühr an die EU-Kommission zahlen. Meta und Tiktok haben vor dem Gericht der Europäischen Union (EuG) einen Teilerfolg erzielt. Das Gericht entschied, dass die EU-Kommission bei der Festlegung der Aufsichtsgebühren im Rahmen des Digital Services Act einen formellen Fehler begangen hat. Die Kommission wurde aufgefordert, die Berechnungsgrundlage innerhalb von zwölf Monaten anzupassen. Allerdings bleibt die Verpflichtung zur Zahlung der Gebühren vorerst bestehen, da die Höhe der Gebühren korrekt berechnet wurde. Die …