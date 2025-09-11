© Foto: OpenAI

Mexiko hebt die Zölle auf Autos aus China und weiteren Ländern massiv an. Das Ziel ist der Schutz der Industrie, 325.000 Jobs und die Reaktion auf den US-Druck.Mexiko hebt die Zölle auf Autos aus China und weiteren asiatischen Ländern auf 50 Prozent an. Die Regierung will mit der Maßnahme Arbeitsplätze sichern und die heimische Industrie schützen. Betroffen sind Importe im Wert von 52 Milliarden US-Dollar. "Sie haben bereits Zölle", sagte Wirtschaftsminister Marcelo Ebrard zu den derzeit 20-prozentigen Abgaben auf chinesische Fahrzeuge. "Wir werden sie auf das maximal zulässige Niveau anheben. Ohne ein gewisses Maß an Schutz kann man fast nicht mehr mithalten", fügte er hinzu. Die Zölle …