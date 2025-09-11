© Foto: Uncredited/CHINATOPIX/dpa - dpa-BildfunkAnt Group testet den humanoiden Roboter R1 in Pflegeheimen und Restaurants. Langfristig soll er als Helfer im Haushalt und in der Betreuung eingesetzt werden.Die Ant Group, unterstützt von Jack Ma, hat erstmals ihren humanoiden Roboter vorgestellt, wie Bloomberg berichtete. Damit tritt das Unternehmen offiziell in das Wettrennen um die Kommerzialisierung einer Schlüsseltechnologie ein. Präsentiert wurde der Roboter R1 von der Tochtergesellschaft Shanghai Ant Lingbo Technology, auch bekannt als Robbyant, auf der Inclusion Conference 2025 in Shanghai. Der R1 kann als Tourguide dienen, Medikamente sortieren, medizinische Beratung leisten oder einfache Küchenaufgaben übernehmen. "Wenn humanoide …Den vollständigen Artikel lesen ...
