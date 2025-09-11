Campus liefert 20 MW IT-Kapazität und zeigt während des London Design Festival vom 13. bis zum 21. September eine der größten permanenten öffentlichen Kunstinstallationen Europas

Vantage Data Centers, ein weltweit führender Anbieter von Hyperscale-Rechenzentren, gab heute bekannt, dass sein zweiter Londoner Rechenzentrumscampus (LHR2) Ende September eröffnet wird. Die 18.000 Quadratmeter große Anlage, die sich im Londoner Park Royal District befindet, wird 20 MW IT-Kapazität liefern, was einer Investition in Höhe von 250 Millionen GBP in die lokale Wirtschaft entspricht.

Vantage Data Centers' second London campus features one of Europe's largest permanent public art installations.

Zeitgleich mit dem diesjährigen London Design Festival, das vom 13. bis zum 21. September stattfindet, wird in Zusammenarbeit mit dem Park Royal Design District (PRDD) eine der größten permanenten öffentlichen Kunstinstallationen Europas am Rechenzentrum zu sehen sein. Auf der Fassade huldigen 11 Millionen Punkte über sechs Stockwerke hinweg der Industriegeschichte von Park Royal. Gleichzeitig wird die Wiederbelebung der Region als aufstrebendes neues urbanes Ziel für Anwohner und Unternehmen gefeiert. Der mit Hilfe der Londoner Kunstberatung Loom beauftragte lokale Künstler Rafael El Baz erfasste Umgebungs- und Maschinengeräusche aus Straßen und Betrieben der Nachbarschaft und zeichnete mehr als 120 Audio-Interviews mit Anwohnern auf. Anschließend übersetzte er seine Aufzeichnungen in Binärcode und Audio-Wellenformen und bearbeitete sie. Daraus entstanden 11 Millionen Perforationen, die an Mikrochips, Karten und Stadtlandschaften erinnern.

Entsprechend dem fortlaufenden Einsatz von Vantage für Energieeffizienz und Nachhaltigkeit besitzt der LHR2-Campus verschiedene nachhaltige Funktionen gemäß dem "BREEAM Excellent"-Status, darunter Luft-Wasser-Wärmepumpen und einen allgemein niedrigen PUE-Wert (Power Usage Effectiveness). Zudem ist LHR2 mit dem Urban Greening Factor konform und wird an das örtliche Fernwärmenetz angeschlossen, damit Abwärme wiederverwendet werden kann.

"Die Eröffnung unseres zweiten Campus in London beweist unsere konkurrenzlose Fähigkeit, schnell zu skalieren, was unseren weltweiten Hyperscale-Kunden dabei hilft, die unglaublichen Möglichkeiten von Cloud-Computing und KI zu nutzen", sagte David Howson, President, EMEA, Vantage Data Centers. "Dieser Campus gehörte zu unseren Expansionsplänen in Großbritannien, die der Prime Minister beim Start des Aktionsplans für KI-Möglichkeiten der britischen Regierung Anfang des Jahres erwähnt hat. Im Rahmen dieser Campus-Eröffnung haben wir die Ehre, an einem dynamischen, zum Nachdenken anregenden Gemeinschaftskunstprojekt teilzunehmen, das die wichtige Rolle des Gebiets für das Wachstum und die Stabilität Großbritanniens würdigt."

"Ich habe sehr gerne mit Vantage Data Centers und Loom zusammengearbeitet, um diese einzigartige Vision zum Leben zu erwecken", sagte El Baz. "Als Künstler ging es bei diesem Projekt für mich darum, zu überdenken, was ein Rechenzentrum repräsentieren kann. Diese Gebäude sind in der Regel unauffällig, aber hier haben wir gezeigt, dass sie auch stolze kulturelle Sehenswürdigkeiten sein können. Durch die Verwandlung der Stimmen und Geräusche von Park Royal in Muster auf der Fassade, wird das Zentrum zu mehr als einem Speicher digitaler Daten es bewahrt auch die Erinnerung und die Identität der Gemeinschaft. Vantage Data Centers ist ein unglaublicher Partner gewesen, der offen für die Idee war, dass Infrastruktur mehr als nur funktionell sein kann, nämlich sozial nachhaltig, verwurzelt in der Platzgestaltung und bedeutsam für die Menschen, die nebenan leben und arbeiten."

LHR2 ist einer von zwei Vantage-Campussen in London, dem größten Rechenzentrumsmarkt Großbritanniens und der drittgrößte weltweit. LHR1 in North Acton umfasst zwei Anlagen mit einer Fläche von insgesamt 40.000 Quadratmetern und wird nach Fertigstellung 55 MW IT-Kapazität liefern. Der CWL1-Cardiff-Campus von Vantage in South Wales ist einer der größten Europas. Nach der vollständigen Entwicklung werden die drei britischen Campusse Kunden auf mehr als 244.000 Quadratmetern 223 MW IT-Kapazität bieten.

Weitere Informationen zur wachsenden Präsenz von Vantage in EMEA finden Sie unter: https://vantage-dc.com/data-center-locations/emea/.

Weitere Informationen zum Aktionsplan für KI-Möglichkeiten Großbritanniens finden Sie unter: https://www.gov.uk/government/news/uk-ai-sector-attracts-200-million-a-day-in-private-investment-since-july.

Über Vantage Data Centers

Vantage Data Centers ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich digitaler Infrastruktur und bedient die einflussreichsten KI- und Cloud-Anbieter der Welt. Vantage operiert in Nordamerika, EMEA und Asien-Pazifik und liefert Kapazität mit unübertroffener Geschwindigkeit und in einem bisher unerreichten Maßstab. Angetrieben wird das Unternehmen von einem unablässigen Einsatz für operative Exzellenz und Kundenerfolg. Vantage versetzt transformative Unternehmen in die Lage, die Zukunft zu gestalten.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.vantage-dc.com.

