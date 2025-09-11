Wachstumsbeschleunigungsstrategie, um die wachsenden globalen Chancen in der Enterprise AI im Mehrheitsbesitz von Vector zu nutzen

SingleStore, Inc. ("SingleStore" oder das "Unternehmen"), die führende Datenplattform für Enterprise AI, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit Vector Capital Management, L.P. ("Vector") getroffen hat, einer Private-Equity-Gesellschaft mit einer Erfolgsgeschichte von nahezu drei Jahrzehnten in der Leitung transformationaler Investitionen in etablierte Technologieunternehmen, wobei Vector ein Wachstums-Buyout von SingleStore übernehmen wird. Raj Verma, CEO von SingleStore, und das etablierte Führungsteam des Unternehmens, die zusammen über eine drei jahrzehntelange Erfolgsbilanz in führenden schnell wachsenden AI First Unternehmenstechnologieunternehmen verfügen, werden das Geschäft weiterhin führen. Langfristige Aktionäre von SingleStore, einschließlich Google Ventures, Dell Technologies Capital, IBM und REV Venture Partners bleiben als Investoren bei SingleStore. Mehrere Kommanditisten von Vector Capital, wie Adams Street Partners, J.P. Morgan Asset Management, die External Investing Group (XIG) bei Goldman Sachs Asset Management, Angeles Investments, Lexington Partners und Performance Equity Management werden Seite an Seite mit Vector Capital VI, LP in SingleStore investieren. Die finanziellen Bedingungen wurden nicht bekannt gegeben.

Die in San Francisco ansässige Datenbank von SingleStore bietet Leistungsfähigkeit, Einfachheit und Flexibilität, um die Enterprise AI auf einer einzigen Plattform zu betreiben, die es Kunden erlaubt, Transaktionen durchzuführen und Daten in Echtzeit zu analysieren und zu durchsuchen. Ihre Datenbanklösungen mit extrem geringer Latenzzeit stärken zahlreiche der weltweit größten Organisationen, um unternehmenskritische KI-Anwendungen der nächsten Generation mit Geschwindigkeit, Genauigkeit und Effizienz zu erstellen und zu skalieren. Das Unternehmen bedient Kunden weltweit, darunter Nvidia, Goldman Sachs, LG, Adobe, Siemens, Cigna, STC, Dell, GE, Kroger, Comcast, Samsung, 6sense, Cisco, IMAX, Dentsu und SiriusXM unter Hunderten anderen Kunden aus unterschiedlichen Branchen. SingleStore wurde durchgängig als Leader von Gartner, Forrester Wave und anderen Branchen-Benchmarks in mehreren Kategorien anerkannt und von der Financial Times als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas ausgezeichnet.

Am 4. September 2025 erstattete SingleStore Bericht über eine Rekordleistung im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026, was eine außergewöhnliche Nachfrage nach seinen AI-Ready-Lösungen, eine starke Finanzdisziplin und eine betriebliche Exzellenz widerspiegelt. Zu den Highlights gehören das Total Net New ARR Wachstum von 34% im zweiten Quartal im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres, das New Logo ARR Wachstum von mehr als 200% im Vergleich zum Vorjahr und ein Managed/Cloud Services Net New ARR Wachstum von mehr als 80% im Vergleich zum Vorjahr.

"Der Aufbau einer Datenbank, die nativ für das KI-Zeitalter entwickelt wurde lange bevor der richtige Moment kam, ist die Arbeit von mehr als einem Jahrzehnt", so Raj Verma, CEO von SingleStore. "Wir sind dankbar für das Vertrauen und die Unterstützung aller unserer Investoren, die bisher mit uns auf unserer Reise waren sowie unseren Kunden, ohne die unser Erfolg nicht möglich gewesen wäre. Jetzt, da wir unseren Wachstumskurs beschleunigen wollen, freue ich mich, mit Amish, Stephen und dem Team von Vector zusammenzuarbeiten, die unsere Leidenschaft für Innovationen und unsere Vision dafür, was möglich ist teilen, um den Moment zu erreichen, wenn Sie mit einer AI-Ready-Datenbank von beispielloser Geschwindigkeit, Größe und Einfachheit beginnen können. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Vector auf der nächsten Innovationswelle und auf die weitere Beschleunigung des Wachstums von SingleStore, um unsere Kunden bestmöglich zu bedienen."

Amish Mehta, Chief Investment Officer and Managing Director von Vector Capital, erklärte: "Unsere Investition in SingleStore unterstreicht das Engagement von Vector für Investitionen in kategoriedefinierende Technologieunternehmen und spiegelt die Breite und Tiefe unserer Beschaffungsmöglichkeiten und Möglichkeiten zur Geschäftsabwicklung in der Unternehmenssoftware- und KI-Landschaft wider. Als die passendste Datenbank der Welt für Anwendungen, die Ultra-Low-Latency mit transaktionalen und analytischen Anforderungen erfordert, sind wir der Überzeugung, dass SingleStore über das Potenzial verfügt, eine der wichtigsten Datenplattformen für das KI-Zeitalter zu werden und sind stolz, seine nächste Wachstumsphase Seite an Seite mit einer außergewöhnlichen Gruppe von Investoren und Aktionären zu unterstützen."

Stephen Goodman, Prinzipal bei Vector Capital, erläuterte: "SingleStore verkörpert die größte neue Plattforminvestition, die Vector in über 15 Jahren tätigte und unterstreicht unsere Führungsrolle im Datenbank- und Datenmanagement-Sektor. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Raj Verma und dem Team von SingleStore, um auf seiner starken Dynamik aufzubauen und die globale Reichweite des Unternehmens zu erweitern und weiterhin die Echtzeit-AI-Ready-Datenlösungen bereitzustellen, die die heutigen führenden Unternehmen benötigen."

SingleStore wird am 1. Oktober 2025 die SingleStore NOW Conference in New York City ausrichten, um mehr über die Pläne des Unternehmens für kontinuierliche Produktinnovationen bekannt zu geben.

Die geplante Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2025 abgeschlossen sein.

SingleStore beauftragte Goldman Sachs Co. LLC als Finanzberater, PWC als Prüfungsberater und Fenwick als Rechtsberater in Zusammenhang mit der Transaktion. Paul Hastings LLP fungierte als Rechtsberater für Vector Capital, wobei RSM als Finanzberater tätig war.

Über Vector Capital Management, L.P.

Vector Capital ist eine führende Investmentgesellschaft mit Sitz in San Francisco, die sich auf transformative Investitionen in mittelständische Technologieunternehmen und technologiebasierte Unternehmen konzentriert. Vector wurde 1997 gegründet und verwaltet im Auftrag einer hochkarätigen Gruppe globaler Kommanditisten ein Kapital von über 4 Mrd. US-Dollar in Kredit- und Private-Equity-Strategien. Seit fast 28 Jahren kombiniert Vector Technologieinvestitionen mit betrieblichen Umstrukturierungen, um bahnbrechende Betriebs- und Finanzergebnisse zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter www.vectorcapital.com.

Über SingleStore

SingleStore stärkt die weltweit führenden Organisationen, um hochmoderne KI-Anwendungen mithilfe der einzigen Datenplattform zu erstellen und zu skalieren, die Sie in die Lage versetzt, Daten in Echtzeit zu verarbeiten, zu analysieren und zu durchsuchen. Durch die kontinuierliche Aufnahme und Verarbeitung von Daten in Echtzeit (Streaming Data Ingestion), die Unterstützung sowohl für Transaktionen als auch Analysen, die horizontale Skalierung und die Vektor- und Volltextsuchfunktionen unterstützt SingleStore die Bereitstelllung einer 10-100-fach besseren Leistungsfähigkeit zu einem Drittel der Kosten im Vergleich zu Legacy-Architekturen. Kunden weltweit einschließlich Fortune 500 Unternehmen und globale Data Leaders nutzen SingleStore zur Unterstützung von Echtzeit-KI-Anwendungen und -Analytik. Weitere Informationen finden Sie unter singlestore.com. Folgen Sie uns unter @SingleStoreDB auf X, @singlestore auf Bluesky oder besuchen Sie uns unter www.singlestore.com.

