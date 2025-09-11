ROYC, der weltweit führende Platform-as-a-Service-Anbieter für alternative Investments, und G Squared, eine in den USA ansässige Venture-Capital-Gesellschaft, die in kategoriebestimmende Technologieunternehmen investiert, verkünden mit Freude eine strategische Partnerschaft, bei der ROYC als Technologie- und Infrastrukturpartner von G Squared in Europa fungieren wird.

Diese Partnerschaft unterstreicht den gemeinsamen Einsatz beider Unternehmen, mit erstklassiger Technologie das Investorenerlebnis zu verbessern. ROYCs Plattform stellt G Squared eine vollständig digitale, modulare Lösung für Onboarding, Abwicklung und Portfoliomanagement zur Verfügung, welche auf die regulatorische und betriebliche Landschaft in Europa zugeschnitten ist.

"Wir freuen uns über die Partnerschaft mit G Squared einem Unternehmen, welches unsere Überzeugung teilt, dass Technologie die Grundlage für ein herausragendes Investorenerlebnis ist. G Squareds innovationsgetriebene DNA und ihr langfristiger Ansatz machen sie zu einem idealen Partner und wir sind stolz darauf, die Infrastruktur bereitzustellen, die das weitere Wachstum des Unternehmens in Europa unterstützen wird", sagte Octavian Popescu, Geschäftsführer von ROYC.

Richard Harris, Partner bei G Squared, fügte hinzu: "Wir sind beeindruckt von ROYCs Technologie-Stack und ihren eingehenden Kenntnissen über die europäischen Märkte. Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt, um unsere Anlagestrategien über eine Plattform, die unseren Anforderungen an Skalierbarkeit, Effizienz und Anlegererfahrung entspricht, einem breiteren Publikum zugänglich zu machen."

Über ROYC

ROYC ist das führende europäische B2B-Finanztechnologieunternehmen, das ein vollständiges Betriebssystem für private Märkte bereitstellt und Private-Equity-Firmen, Banken, Vermögensverwaltern sowie Multi-Family-Offices die nahtlose Verwaltung, den Zugang und die Verteilung privater Investments in großem Maßstab ermöglicht. Mit der Expansion der Privatmärkte benötigen Finanzinstitute skalierbare, technologiegestützte Lösungen, um Komplexität zu bewältigen, die Verwaltung von Fonds effizient zu gestalten sowie außergewöhnliche Kundenerfahrungen zu bieten. ROYC vereint modernste Private-Markets-Technologie mit maßgeschneiderten Strukturierungs- und Investmentlösungen. Die intuitive, skalierbare Plattform ersetzt manuelle Prozesse durch Automatisierung sowie Echtzeitzugriff auf Daten und verändert die Verwaltung privater Investments über den gesamten Fondslebenszyklus hinweg.

Über G Squared

G Squared ist eine globale Venture-Capital-Gesellschaft, die dynamische Unternehmen während ihres gesamten Lebenszyklus begleitet und als umfassender Anbieter von Kapitallösungen tätig ist, um Mehrwert für Unternehmen, Investoren, Beschäftigte sowie weitere Interessengruppen zu schaffen. Der Fokus des Unternehmens liegt auf Investitionen in wachstumsstarke Technologieunternehmen, und seit der Gründung im Jahr 2011 hat das Unternehmen über 150 Portfoliounternehmen unterstützt. Weitere Informationen zu G Squared und seinem Portfolio finden Sie auf: www.gsquared.com.

