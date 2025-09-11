© Foto: Silas Stein - dpaDer Stablecoin-Emittent Tether hat große Pläne. Das Edelmetall Gold spielt dabei eine große Rolle.Der Stablecoin-Emittent Tether, Schöpfer des USDt, will laut der Financial Times verstärkt in Gold investieren und hat dazu bereits Gespräche mit Bergbau- und Investmentgesellschaften aufgenommen. Damit würde Tether seine Portfoliorisiken weiter diversifizieren. Dem Bericht zufolge prüft Tether Investitionen in verschiedene Segmente der Goldbranche - darunter Goldminen, Raffinerien, Handel und Royalty-Unternehmen. Das Unternehmen hat bereits physisches Gold im Wert von 8,7 Milliarden US-Dollar angehäuft, das in einem Tresor in Zürich lagert. Diese Reserven stützen Tether Gold (XAUt), den …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE