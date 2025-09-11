HYPER steigert Verkaufstempo und erzielt über 15 Mio. USD: Nächste 185 Mio. %?

Der Vorverkauf von Bitcoin Hyper konnte allein über die vergangenen 24 Stunden mehr als 200.000 USD einwerben. Somit kommt das Projekt mittlerweile auf mehr als 15 Mio. USD, um das Bitcoin-Ökosystem voranzutreiben.

Bitcoin Hyper positioniert sich als die schnellste Bitcoin-Layer-2 und will auf diese Weise die Konkurrenz in den Schatten stellen. Deswegen hat sich auch der Vorverkauf so erfolgreich entwickelt.

Dabei sehen die Anleger in ihm eine Art zweite Chance für die führende Kryptowährung und einen Katalysator, welcher für Bitcoin ein noch größeres Wachstum ermöglicht. Fasziniert werden sich auch von der vielversprechenden Fusion aus Solana und Bitcoin.

Aufgrund dieses technologischen Designs vergleichen einige das Potenzial des HYPER-Coin auch schon mit der Preisentwicklung von Bitcoin. Der als Bitcoin 2.0 bezeichnete HYPER-Token könnte demnach eine ähnliche Chance wie BTC mit seinen 185.000.000 % bieten.

Noch kann der HYPER-Coin in der aktuellen Vorverkaufsrunde für einen Preis von 0,012895 USD gekauft werden. Laut dem Countdown der Website stehen dafür jedoch nur noch weniger als ein Tag und sieben Stunden zur Verfügung.

Bitcoins Steigerungspotenzial hat abgenommen, aber HYPER bietet neue Chance

Noch im Juli des Jahres 2010 war Bitcoin für wenige Cent erhältlich. Bis auf seinen heutigen Preis von 113.971 USD konnte er um beeindruckende 185.000.000 % steigen. Deswegen konnte er auch viele Millionäre und sogar Milliardäre hervorbringen. Hätten Sie nur 100 USD investiert, würden Sie mit 185 Mio. USD ebenfalls zu dem Kreis der Millionäre gehören.

Obwohl Bitcoin bereits einen so hohen Preis erreicht hat, glauben viele daran, dass es noch lange nicht das Ende ist. Einige prominente Analysten wie Tom Lee von Fundstrat erwarten sogar für dieses Jahr einen Bitcoin-Preis von 200.000 USD.

Angesichts des aktuellen Kurses bietet sich jedoch nur noch ein begrenztes Steigerungspotenzial, selbst unter Berücksichtigung des gestiegenen institutionellen Interesses. So wäre basierend auf dem aktuellen Niveau für einen Kurs von 200.000 USD fast eine Verdoppelung notwendig.

Aber auch für die Optimisten bietet sich mit einem Kursziel von 1 Mio. USD nicht mehr dasselbe Gewinnpotenzial wie zu Beginn, da es nur noch 10x wären. Zwar sind somit immer noch hohe Gewinne möglich, jedoch nicht mehr 185.000.000 %.

Dementsprechend gering fällt nun auch die Chance auf Multiplikatoren bei den Gewinnen aus. Aus diesem Grunde nehmen die Investoren verstärkt Altcoins in Visier, was durch die inzwischen angebrochene Altcoin-Saison sogar noch einmal verstärkt wird. Zudem bieten sie vergleichbare Chancen, wie es einst bei Bitcoin der Fall war.

Stellen Sie sich jetzt einmal vor, dass es einen Altcoin mit denselben Mechanismen gibt, der Bitcoin so groß gemacht hat, und diesen gleichzeitig skalierbarer und nützlicher macht. Genau das ist Bitcoin Hyper.

Bitcoin Hyper ist mit Bitcoin verwandt

Vermutlich handelt es sich derzeit bei Bitcoin Hyper um einen Altcoin, der am meisten von dem Wachstumspfad von Bitcoin profitieren kann, weil er ihn verbessert und somit für eine zusätzliche Nachfrage sorgt.

Aktuell wird der Bitcoin-Kurs hauptsächlich von der Nachfrage nach dem Wertspeicher angetrieben, was der durch die Limitierung auf 21 Mio. BTC geschieht und ein entscheidender Vorteil gegenüber den inflationären Fiatwährungen ist.

Auf diesem Grundgedanken baut auch Bitcoin Hyper auf. Es ist das schnellste Layer-2-Ökosystem auf Bitcoin, welches von der Solana Virtual Machine unterstützt wird. Daher können nicht nur eigene Anwendungen auf der Layer-2 entwickelt, sondern ebenso die von Solana schnell und einfach implementiert werden.

Somit kann BTC also das gesamte Web3 mit seinen zahlreichen Sektoren erobern, die sich unter anderem aus DeFi, echten Vermögenswerten, KIs, Gaming, NFTs und vielem mehr zusammensetzen. Gleichzeitig lässt sich die hohe Liquidität nutzen.

Im Unterschied zu Alternativen zeichnet sich Bitcoin Hyper dadurch aus, dass er nicht die hohen Kosten und die niedrige Geschwindigkeit von Ethereum übernimmt. Stattdessen nutzt es die Solana-Skalierbarkeit und bindet sie an die Bitcoin-Basischain.

Genau diesem Punkt hat sich das Team auch mit dem letzten Update gewidmet. Schließlich ermöglicht Bitcoin keine normalen Smart Contracts, weshalb eine Rollup und neue Modelle erforderlich werden.

Zuletzt wurden von dem Team unter anderem Möglichkeiten wie Commitments, State Roots und Proof-Systeme genutzt, um die Kommunikation zwischen der Layer-2 und der Bitcoin-Basischain zu verbessern.

Auf diese Weise soll die Skalierungslösung in der Geschwindigkeit von Solana operieren, während in letzter Instanz über die Bitcoin-Basischain für das Vertrauen und die Neutralität gesorgt wird.

Durch das technologische Design lässt sich der Gesamtstatus von Bitcoin Hyper jederzeit über das Bitcoin-Netzwerk überprüfen. Währenddessen macht die Canonical Bridge das neue Ökosystem nutzbar, da die Anwender die Layer-2 darüber betreten und verlassen können, wobei Bitcoins gesperrt und wieder freigeschaltet werden.

Bei diesem Prozess entstehen sogenannte wrapped BTC, die sich frei für verschiedene Apps und Protokolle nutzen lassen. Sofern die Anwender wieder die ursprünglichen Bitcoins zurückwollen, können sie die gewrappten Token vernichten, um die normalen BTC wieder zu erhalten.

Damit stellt das System sicher, dass Bitcoin weiterhin seine Sicherheit aufrechterhält, während er gleichzeitig in neuartiger Weise nutzbar wird.

Ist Bitcoin Hyper der nächste Bitcoin?

Somit wird klar, dass BTC und HYPER technologisch miteinander verbunden sind. Aus diesem Grunde haben frühe Anleger auch 15 Mio. USD in den Vorverkauf gesteckt und sind zuversichtlich, dass sie ein digitales Asset mit einer vergleichbaren Kursentwicklung wie Bitcoin gefunden haben.

Daher ist es auch kein Wunder, dass viel beachtete Krypto-Analysten den Coin ins Visier genommen haben. Zu ihnen zählt etwa die etablierte Krypto-Bildungsplattform 99Bitcoins, die allein auf YouTube auf 720.000 Abonnenten kommt. Laut ihr ist es der nächste Coin, der explodieren wird.

Bitcoin könnte in diesem Jahr noch 200.000 USD erreichen, was für traditionelle Investoren beeindruckend wäre. Jenseits dieses Steigerungspotenzial bietet sich hingegen der nächste große Katalysator: Bitcoin Hyper. Was dies für die Zukunft von BTC bedeutet, lässt sich von Investoren schwer ignorieren.

So können Sie HYPER vor Ablauf des Presales kaufen

Der HYPER-Coin wird für die Zahlung der Gebühren, die Governance und das Staking benötigt. Gleichzeitig stellt Bitcoin das primäre Tauschmittel innerhalb des Ökosystems dar, was eine hervorragende Symbiose schafft.

Wer in das Bitcoin-Narrativ investieren, aber eine deutlich höhere Gewinnchance erhalten will, für den stellt der Presale von Bitcoin Hyper nun die optimale Lösung dar. Denn somit können die Coins noch vor der Listung und den anderen Investoren gekauft werden.

Um die HYPER-Coins jetzt zu erwerben, öffnen Sie die Website des Presales von Bitcoin Hyper und verbinden mit dieser dann eine Wallet. Danach können Sie mit SOL, ETH, USDT, USDC, BNB und mit Kreditkarte auch mit Fiatwährungen zahlen.

Optimalerweise nimmt man an dem Vorverkauf über die Best Wallet teil, weil sie sich mit ihrem Projekt-Screener-Tool und ihren weiteren besonderen Funktionen für diesen Bereich etablieren konnte. Mit ihr können Sie die ICOs beispielsweise einfach kaufen, verfolgen und beanspruchen.

Bleiben Sie auch stets auf dem Laufenden, indem Sie sich Bitcoin Hyper auf Telegram und X anschließen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.