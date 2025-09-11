Philadelphia, PA / ACCESS Newswire / 11. September 2025 / In einer neuen Umfrage geben im Ausland ausgebildete Pflegekräfte und andere Gesundheitsfachleute, die zum Arbeiten in die USA auswandern, weiterhin hohe Bewertungen für Personalvermittlungsagenturen, die von der Alliance for Ethical International Recruitment Practices zertifiziert wurden.

Alliance, eine Abteilung von TruMerit (ehemals CGFNS International), befragte im Jahr 2024 mehr als 8.000 im Ausland ausgebildete Gesundheitsfachkräfte, die einen der 19 zertifizierten ethischen Personalvermittler (Certified Ethical Recruiters/CER) eingeschaltet hatten. Neunzig Prozent der Befragten gaben an, dass sie insgesamt positive Erfahrungen mit ihrem Personalvermittler gemacht haben, und 55 Prozent gaben an, dass diese sehr positiv waren.

Wie der Umfragebericht zeigt, blieb die hohe Zufriedenheitsrate trotz anhaltender Verzögerungen und gestiegener Kosten im US-Einwanderungsprozess seit 2023 im Wesentlichen stabil.

In einer früheren Umfrage von TruMerit/CGFNS unter Bewerbern, die keine zertifizierten Personalvermittler eingesetzt hatten, berichteten nur 69 Prozent eine positive oder sehr positive Erfahrung.

"Da die Gesundheitssysteme der USA weiterhin auf ausländische Pflegekräfte und andere Gesundheitsfachleute zurückgreifen, um chronische Personalengpässe zu beheben, ist es wichtig, dass wir daran arbeiten, diejenigen zu schützen, die die lebensverändernde Entscheidung zur Migration getroffen haben. Diese insgesamt positive Bilanz ist ein Beweis für die Arbeit der zertifizierten ethischen Personalvermittler von Alliance, die sich an ethische Praktiken und transparente Richtlinien halten", sagte Rodrigo Gouveia, Chief Global Affairs Officer bei TruMerit.

Alliance wurde vor fast zwei Jahrzehnten als Reaktion auf Bedenken gegründet, dass einige Personalvermittler unlautere und irreführende Praktiken anwendeten, wie z. B. die Erhebung unangemessener Gebühren von Kandidaten, die Einbehaltung von Pässen und anderen Dokumenten sowie die Ausübung von Druck auf Kandidaten, unfaire und komplexe Verträge zu unterzeichnen, ohne ihnen die Möglichkeit zu geben, diese zu lesen und zu verstehen. Zu diesen Bedenken gaben die Befragten die folgenden Antworten zu ihren Erfahrungen bei der Rekrutierung:

- 82 % (68 % stark) stimmten zu, dass ihr CER regelmäßig mit ihnen kommuniziert und ihre Bedenken angesprochen hat.

- Mehr als 97 % gaben an, dass sie eine Kopie ihres Vertrags erhalten und ausreichend Zeit für die Überprüfung vor der Unterzeichnung hatten. 92 % gaben an, dass sie nicht unter Druck gesetzt wurden, zu unterschreiben.

- 95 % gaben an, dass ihre Personalvermittler ihre Pässe oder andere kritische Dokumente nicht einbehielten.

- 91 % gaben an, dass sie vor ihrer Ankunft in den USA wussten, wie hoch ihr Gehalt sein würde, aber ein geringerer Anteil (72 %) gab an, dass sie vor ihrer Auswanderung den Standort ihres neuen Arbeitsplatzes kannten.

TruMerit/CGFNS hatte zuvor festgestellt, dass vier von fünf (79 %) Pflegekräften, die kürzlich in die USA eingewandert waren, eine Personalvermittlungsagentur in Anspruch genommen hatten, entweder um direkt bei einem Arbeitgeber unterzukommen oder um im Rahmen eines Personalmodells ihre Migrationskosten finanzieren zu lassen, im Gegenzug für ihre Verpflichtung, für die Personalvermittlungsagentur selbst zu arbeiten, die sie dann an ihre Kunden im Gesundheitswesen vermittelt.

Um als "Certified Ethical Recruiter" anerkannt zu werden, müssen Unternehmen eine strenge Bewertung ihrer Richtlinien und Praktiken durchlaufen und sich der Aufsicht von Alliance unterwerfen, um sicherzustellen, dass sie den "Health Care Code for Ethical International Recruitment and Employment Practices" einhalten, der spezifische Best Practices für eine faire, ethische und transparente Behandlung von Gesundheitsfachkräften, die in die USA auswandern, festlegt.

Der Alliance Code ist mit dem Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personals der Weltgesundheitsorganisation abgestimmt. In ihrem jüngsten Bericht zum Stand der Pflege "State of the World's Nursing Report" weltweit forderte die WHO die verstärkte Einhaltung ihres Kodex und einen ethisch verantwortungsvollen Umgang mit internationaler Mobilität und Migration als zentrale politische Prioritäten für die Stärkung der globalen Entwicklung von Pflegekräften.

"Die Ergebnisse dieser Umfrage deuten darauf hin, dass die Zertifizierung von Personalvermittlern die Ziele der WHO unterstützen und sowohl für die Herkunfts- als auch für die Zielländer migrierender Gesundheitsfachkräfte als Modell dienen kann", so Gouveia.

Weitere Informationen über Alliance und das Certified Ethical Recruiter-Programm finden Sie unter cgfnsalliance.org.

Über TruMerit

TruMerit ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung von Arbeitskräften im Gesundheitswesen. Die Organisation, die früher unter dem Namen CGFNS International bekannt war, blickt auf eine fast 50-jährige Geschichte zurück, in der sie die berufliche Mobilität von Pflegekräften und anderen Fachkräften im Gesundheitswesen - und denjenigen, die sie lizenzieren und einstellen - unterstützt hat, indem sie deren Ausbildung, Fähigkeiten und Erfahrung validiert hat, wenn sie sich um die Zulassung zur Ausübung ihrer Tätigkeit in den USA und anderen Ländern bemühen. Unter dem Namen TruMerit wurde diese Aufgabe auf den Aufbau von Personalkapazitäten ausgeweitet, die den Bedürfnissen der Menschen in einer sich schnell entwickelnden globalen Gesundheitslandschaft entsprechen. Über ihr Global Health Workforce Development Institute fördert die Organisation evidenzbasierte Forschung, Thought Leadership und Lobbyarbeit zur Unterstützung von Lösungen für die Entwicklung von Arbeitskräften im Gesundheitswesen, einschließlich weltweit anerkannter Praxisstandards und Zertifizierungen, die die Karrieremöglichkeiten für Beschäftigte im Gesundheitswesen verbessern werden.

