Die Kombination aus Latent AI und Wind River-Plattformen wird die Bereitstellung von sicheren und adaptiven Echtzeit-Entscheidungsprozessen in den anspruchsvollsten Umgebungen beschleunigen

Latent AI, ein führender Anbieter von Edge-KI-Lösungen, und Wind River, ein Unternehmen von Aptiv und weltweiter Marktführer bei Software für intelligente Edge-Anwendungen, gaben heute ihre strategische Zusammenarbeit bekannt, um die Entwicklung von Edge-KI voranzutreiben und künstliche Intelligenz in Echtzeit-Edge-Plattformen zu integrieren, die für missionskritische Infrastrukturen in verschiedenen Industriezweigen und Sektoren eingesetzt werden.

Im Rahmen dieser Kooperation werden die bewährten Edge-Computing-Plattformen von Wind River VxWorks Wind River Linux und eLxr Pro mit der Latent AI Efficient Inference Platform (LEIP) zusammengeführt. Gemeinsam bieten diese Technologien eine hochleistungsfähige, sichere und effiziente KI-Inferenz am Netzwerkrand, die speziell auf Umgebungen zugeschnitten ist, in denen Determinismus, Zuverlässigkeit und Energieeffizienz unverzichtbar sind. Diese integrierte AI-RTOS-Lösung unterstützt missionskritische KI-Anwendungen wie sichere und zertifizierbare Workflows vom Modelltraining bis zur Bereitstellung, und liefert damit einen klaren operativen Vorteil am taktischen Edge.

"Diese Partnerschaft stellt einen Wendepunkt für Edge-KI dar, die sich von Pilotprojekten hin zu missionskritischen Systemen entwickelt von Kampfjets bis hin zu Marsrovern. Mit der anerkannten Marktführerschaft von Wind River im Bereich RTOS revolutionieren wir die Integration von KI in kritische Infrastrukturen. Gemeinsam transformieren wir die Art und Weise, wie KI in das Rückgrat kritischer Infrastrukturen integriert wird", so Jags Kandasamy, CEO und Mitbegründer von Latent AI.

"Die Zukunft intelligenter Systeme wird davon abhängen, wie effektiv wir Daten am Edge verarbeiten und darauf reagieren können. Indem wir die Fähigkeiten von Wind River bei missionskritischen Anwendungen und Edge-Computing mit der KI-Optimierungstechnologie von Latent AI kombinieren, stellen wir Unternehmen KI-fähige Systeme bereit, die in anspruchsvollsten Umgebungen eine sichere und adaptive Entscheidungsfindung in Echtzeit gewährleisten", erläutert Javed Khan, Executive Vice President und President of Software, Advanced Safety, and User Experience bei Aptiv.

LEIP erlaubt Entscheidungen in Echtzeit, indem es KI-Modelle bis zu 10-fach komprimiert, ohne dabei die Genauigkeit zu beeinträchtigen. Die sichere MLOps-Pipeline ermöglicht schnelle Modellaktualisierungen und -implementierungen und beweist damit eine einzigartige Anpassungsfähigkeit in dynamischen Betriebsszenarien, in denen herkömmliche Cloud-basierte Lösungen an ihre Grenzen stoßen. Diese Partnerschaft unterstützt die erste umfassende Integration von KI-Optimierung der Enterprise-Klasse mit bewährter RTOS-Technologie und setzt damit neue Maßstäbe für intelligente Edge-Systeme.

Durch die Kombination der Edge-Plattformen von Wind River mit den Modellkomprimierungs- und MLOps-Funktionen von Latent AI können Entwickler KI-fähige Anwendungen mit derselben Zuverlässigkeit und denselben Zertifizierungsstandards bereitstellen, die für missionskritische Branchen erforderlich sind.

Das marktführende VxWorks ist das branchenweit vertrauenswürdigste und am häufigsten eingesetzte RTOS für missionskritische Systeme, die einen lückenlosen Schutz erfordern. Als erstes kommerzielles RTOS unterstützt VxWorks OCI-konforme Container (Open Container Initiative) und erleichtert die schnelle Bereitstellung neuer softwaredefinierter Funktionen. Wind River Linux ist die modernste Linux-Plattform für Embedded-Systeme und unterstützt Teams bei Entwicklung, Bereitstellung und Betrieb von robusten, zuverlässigen und sicheren Embedded-Lösungen, die auf einem speziell entwickelten Linux-Betriebssystem laufen. Wind River eLxr Pro bietet kommerzielle Support- und Wartungsleistungen für die Open-Source-Community-Distribution eLxr einem Debian-Derivat für Unternehmen und hilft Kunden dabei, skalierbare, sichere und extrem zuverlässige Linux-Lösungen zu implementieren, die den komplexen Herausforderungen von Cloud-to-Edge-Bereitstellungen gerecht werden.

Die heute veröffentlichte Meldung knüpft an zuvor angekündigte Initiativen von Wind River an, die zum Ziel haben, das Edge-KI-Ökosystem des Unternehmens zu erweitern. Darunter fallen Kooperationen mit DEEPX, einem führenden Unternehmen für On-Device-KI-Halbleiter, um eine gemeinsame Hardware-Software-Lösung für Edge-KI der nächsten Generation zu entwickeln, SiMa.ai, einem softwarezentrierten und Embedded-Edge-MLSoC-Unternehmen, um eine integrierte Hardware- und Softwarelösung für Edge-KI bereitzustellen, und Nota AI, ein Vorreiter auf dem Gebiet der On-Device-KI-Optimierung, um generative On-Device-KI für den intelligenten Edge bereitzustellen.

Über Latent AI

Latent AI entwickelt Edge-KI-Lösungen, die eine schnelle Bereitstellung von KI-Funktionen auf jedem Gerät ermöglichen. Die Entwicklerplattform des 2018 gegründeten Unternehmens unterstützt Regierungs- und Wirtschaftsorganisationen bei der Implementierung von effizienten, sicheren KI-Lösungen am Netzwerkrand. Mit den Tools von Latent AI können Entwickler sichere, adaptive Modelle für den Außen- oder Laboreinsatz, den Verteidigungssektor und gewerbliche Kunden erstellen und aktualisieren. Weitere Informationen unter latentai.com.

Über Wind River

Wind River ist ein weltweit führender Anbieter von Software für die intelligente Netzwerk-Edge. Seit mehr als vier Jahrzehnten unterstützt der Innovationsführer und Pionier Milliarden von Geräten und Systemen, die ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit erfordern. Die Software und das Know-how von Wind River beschleunigen die digitale Transformation in verschiedenen Branchen, darunter die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Industrie, Medizin und Telekommunikation. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio, das von hochwertigen globalen professionellen Dienstleistungen und Supportoptionen sowie einem umfangreichen Partnerökosystem unterstützt wird. Weitere Informationen erhalten Sie bei Wind River unter www.windriver.com.

