HTEC setzt KI-Kompetenz ein, um Branchen zu transformieren und konkrete Resultate zu erzielen

HTEC, ein global tätiges Unternehmen für digitale Entwicklung und Produktentwicklung, hat heute bekanntgegeben, dem "Centre for AI Excellence" des Weltwirtschaftsforums (WEF) beigetreten zu sein. HTEC wird die Community mit seiner Expertise und Vordenkerrolle unterstützen, um die Einführung und Innovation von KI in seinen Kernbranchen voranzubringen.

HTEC Partners with World Economic Forum to bring AI expertise to help with industry transformation and real-world outcomes

WEFs Centre for AI Excellence bringt führende Industrieorganisationen sowie Fachleute zusammen, die gemeinsam daran arbeiten, das Tempo und die positiven Auswirkungen zu fördern, die KI auf Volkswirtschaften sowie Gesellschaften haben kann. Sein Ziel ist es, transformatives Potenzial auf gerechte und menschenzentrierte Weise zu erschließen, was gut mit den Grundsätzen und Werten von HTEC übereinstimmt.

Es ermöglicht Organisationen, Vertrauen in ihre Technologieeinsätze zu gewinnen und schnell vom Konzept zur Umsetzung zu gelangen. Gemeinsam mit seiner globalen Kundenbasis arbeitet HTEC daran, Komplexität zu reduzieren, die Zeit bis zur Wertschöpfung zu verkürzen und das volle Potenzial von KI auszuschöpfen.

Lawrence Whittle, strategischer Leiter bei HTEC, sagte: "Die Teilnahme an WTFs Centre for AI Excellence ermöglicht es HTEC, Teil des globalen Dialogs über die KI-Transformation zu sein. Die Technologie erhält große Aufmerksamkeit von Unternehmensführern, was häufig zu nicht übereinstimmenden Erwartungen führt. Sie kann jedoch ein Unternehmen nicht allein transformieren. Um einen wirklich geschäftlichen Mehrwert zu schaffen, muss KI bedacht eingesetzt werden, Vertrauen und Sicherheit vermitteln und so Kreativität fördern. Wir möchten diese Vision und unseren eigenen Erfolg mit der Community für KI-Exzellenz teilen. WEF bietet die perfekte Plattform dafür."

WEFs Centre for AI Excellence orientiert sich an drei Prioritäten: die beschleunigte Einführung und wirkungsvolle Innovation von KI, die Vorbereitung von Ländern und Gesellschaft auf das Zeitalter intelligenter Technologien sowie die Förderung vertrauenswürdiger Technologien und effektiver Governance.

Durch diese Arbeit kann HTEC Führungskräfte dabei unterstützen, ihr Unternehmen über die Experimentierphase hinauszuführen und einen echten ROI zu erzielen. Dies umfasst das Erkennen von Anwendungsfällen, die genaue Prüfung der Vorteile sowie das Aufzeigen der notwendigen Ausrichtung, um in einer neuen Umgebung mit KI-gestützten Geschäftsprozessen erfolgreich zu agieren.

Über HTEC

HTEC Group Inc. ist ein global tätiger KI-First-Anbieter strategischer Dienstleistungen sowie von Software- und Hardware-Design- und Engineering-Lösungen sowie spezialisiert auf Advanced Technologies, Finanzdienstleistungen, MedTech, Automotive, Telekommunikation sowie Enterprise-Software und -Plattformen. HTEC verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Unterstützung von Fortune-500-Unternehmen sowie schnell wachsenden Unternehmen, komplexe Engineering-Herausforderungen zu lösen, Effizienz zu steigern, Risiken zu reduzieren und die Markteinführung zu beschleunigen. HTEC legt großen Wert auf die Gewinnung von Spitzenkräften und hat die Standorte seiner über 20 Excellence-Zentren strategisch so gewählt, dass dies optimal unterstützt wird.

Contacts:

Medienkontakt: jovana.osterday@htecgroup.com