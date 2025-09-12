The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) gab heute die Ernennung von René Lammers, Ph.D. zum Executive Vice President, Chief Research Innovation Officer mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 bekannt. Herr Lammers wird direkt an Stéphane de La Faverie, President und Chief Executive Officer, berichten und dem Führungsteam des Unternehmens beitreten.

"René ist eine außergewöhnliche und innovative Führungspersönlichkeit, deren fundiertes wissenschaftliches Fachwissen, globale Perspektive und Leidenschaft für die Entwicklung innovativer Produkte entscheidend dazu beitragen werden, unseren Ansatz in Forschung und Innovation stärker auf unsere Ausrichtung auf den Verbraucher auszurichten", so de La Faverie. "Die Schaffung transformativer Innovationen ist ein wesentlicher Bestandteil unserer strategischen Vision von Beauty Reimagined. Unter der Führung von René bauen wir unsere Fähigkeiten aus, um noch mehr bahnbrechende neue Produkte sowie trendige Innovationen schneller in allen Preisklassen anzubieten. Mit dieser Ernennung freue ich mich, dass mein Führungsteam nun komplett ist und das Unternehmen in die nächste Phase seines Wachstums und seiner Transformation führen kann."

Als Chief Research Innovation Officer wird Herr Lammers die Weiterentwicklung der globalen Forschungs- und Innovationskapazitäten von The Estée Lauder Companies leiten, darunter Produkt- und klinische Innovationen, wissenschaftliche Angelegenheiten, Regulierungsstrategien und vorgelagerte Technologien für das gesamte Markenportfolio des Unternehmens. Er wird dazu beitragen, das High-Touch-Innovationsmodell des Unternehmens voranzutreiben und disruptive Technologien und neue wissenschaftlich fundierte Plattformen einzuführen, die die Leistung, Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit verbessern. Er wird die Forschungs- und Innovationszentren des Unternehmens weltweit leiten und sich darauf konzentrieren, schnell marktfähige, trendige Innovationen in gefragten Unterkategorien, Vorteilen und Anwendungsbereichen zu liefern. Er wird außerdem die Zusammenarbeit mit weltweit führenden wissenschaftlichen und akademischen Einrichtungen vorantreiben und gemeinsam mit strategischen Partnern weitere externe Innovationen fördern, insbesondere in wichtigen Bereichen wie Biotechnologie und Langlebigkeitsforschung.

Mit fast 30 Jahren Erfahrung verfügt Herr Lammers über eine seltene Kombination aus fundiertem wissenschaftlichem Fachwissen und einer Leidenschaft für den Dienst am Verbraucher. Damit ist er der ideale Leiter für "Create Transformative Innovation" (Transformative Innovation schaffen), eine der Prioritäten des Aktionsplans von "Beauty Reimagined". Seine kundenorientierte Denkweise und seine nachgewiesene Fähigkeit, globale Innovationen zu entwickeln und zu skalieren, werden dazu beitragen, neues Wachstum in allen Kategorien und Kanälen zu erschließen und gleichzeitig das Vermächtnis wissenschaftlicher Exzellenz und das Vertrauen der Verbraucher zu stärken.

Herr Lammers wechselt von PepsiCo zu The Estée Lauder Companies, wo er zuletzt als Executive Vice President und Chief Science Officer tätig war und eine globale Forschungs- und Entwicklungsorganisation mit 3.000 Mitarbeitern leitete. Dort entwickelte und vermarktete er einige der weltweit beliebtesten Lebensmittel- und Getränkeprodukte und prägte damit Innovationen, die vielfältige Verbraucher auf der ganzen Welt erreichten und begeisterten. Er war federführend bei der Umsetzung der Wissenschafts- und Technologieagenda von PepsiCo, baute milliardenschwere Plattformen auf und trieb bahnbrechende Innovationen und Fortschritte im Bereich Nachhaltigkeit voran, die wissenschaftliche Genauigkeit mit Verbrauchererkenntnissen verbanden. Vor seiner Tätigkeit bei PepsiCo hatte René leitende Führungspositionen bei Unilever inne, wo er wegweisende Technologien in den Bereichen Körperpflege, Haushaltspflege und Wäschepflege entwickelte und Innovationszentren in Europa und Asien gründete.

Herr Lammers hat einen Doktortitel in organischer Chemie von der Technischen Universität Delft und einen Masterabschluss von der Universität Leiden. Derzeit ist er Mitglied des Vorstands der New York Hall of Science und Commissioner der National Commission on Innovation and Competitiveness Frontiers, einer Initiative des U.S. Council on Competitiveness.

