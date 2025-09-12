© Foto: Giles Anderson/PA Wire/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Konjunkturdaten 06:30 Uhr, Japan: Industrieproduktion 7/25 (endgültig) 06:30 Uhr, Japan: Kapazitätsauslastung 7/25 08:00 Uhr, Großbritannien: Industrieproduktion 7/25 08:00 Uhr, Großbritannien: Bauproduktion 7/25 08:00 Uhr, Großbritannien: Handelsbilanz 7/25 08:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig) 08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig) 09:00 Uhr, Spanien: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig) 10:00 Uhr, Italien: Arbeitslosenquote Q2/25 12:30 Uhr, Russland: Zentralbank, Zinsentscheid 16:00 Uhr, USA: Uni Michigan …Den vollständigen Artikel lesen ...
