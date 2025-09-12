FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 25. September 2025
FREITAG, DEN 12. SEPTEMBER
TERMINE KONJUNKTUR
06:30 JPN: Industrieproduktion 7/25 (endgültig)
06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 7/25
08:00 GBR: Industrieproduktion 7/25
08:00 GBR: Bauproduktion 7/25
08:00 GBR: Handelsbilanz 7/25
08:00 DEU: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)
08:45 FRA: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)
09:00 ESP: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)
10:00 ITA: Arbeitslosenquote Q2/25
12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 9/25 (vorläufig) 18:00 RUS: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)
MONTAG, DEN 15. SEPTEMBER
TERMINE KONJUNKTUR
04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 8/25
04:00 CHN: Industrieproduktion 8/25
04:00 CHN: Investitionen Sachanlagen bis 8/25
10:00 ITA: Handelsbilanz 7/25
11:00 EUR: Handelsbilanz 7/25
16:00 USA: Empire State Manufacturing Survey
SONSTIGE TERMINE
DEU: Messe Schweißen & Schneiden - Weltleitmesse für das Fügen, Trennen und Beschichten (bis 19.09.)
11:00 DEU: Hybrid-Pk zum Deutschen Apothekertag 2025 - "Lage der Apotheken und Weichenstellungen für die Zukunft"
DIENSTAG, DEN 16. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
13:00 DEU: Schaeffler, Capital Markets Day
17:00 SPD-Bundesvorsitzender Lars Klingbeil besucht Evonik
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 07/25
10:00 ITA: Verbraucherpreise (2. Schätzung) 8/25
11:00 DEU: ZEW-Index 9/15
11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/25
11:00 EUR: Industrieproduktion 7/25
14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 8/25
14:30 USA: Ex- und Importpreisindex 8/25
15:15 USA: Industrieproduktion 8/25
16:00 USA: Lagerbestände 7/25
16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 9/25
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Studie «Was macht die duale Ausbildung attraktiv? Wünsche von jungen Menschen und Angebote von Unternehmen im Vergleich». Gemeinsames Werk von Bertelsmann Stiftung und Institut der deutschen Wirtschaft (IW).
MITTWOCH, DEN 17. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
DEU: Fielmann, Capital Markets Day
USA: Zoom Video Communications (Investor Day)
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Handelsbilanz 8/25
08:00 DEU: Verbraucherpreise 8/25
11:00 EUR: Verbraucherpreise 8/25 (2. Veröffentlichung) 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
14:30 USA: Baubeginne, Baugenehmigungen 8/25
20:00 USA: Notenbank-Entscheidung (20.30 Pk)
SONSTIGE TERMINE
11:00 DEU: Online-Pk Verbände des Hauptstadtbüros Bioenergie zu aktuellen Situation zum Biomassepaket und die Perspektiven
DONNERSTAG, DEN 18. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
---
TERMINE KONJUNKTUR
10:00 EUR: Leistungsbilanz 8/25
11:00 USA: Bauproduktion 7/25
13:00 GBR: Notenbank-Entscheidung
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 9/25
16:00 USA: Frühindikator 8/25
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: What the Food Forum «Diversity In The Food Industry»
DEU: Weltgrößte Tabakmesse Intertabac (bis 20.09.)
FREITAG, DEN 19. SEPTEMBER
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: Verbraucherpreise 8/25
08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 8/25
08:00 GBR: Nettoverschuldung Staatssektor 8/25
08:45 FRA: Geschäftsklima 9/15
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Verbandstag der Sparda-Banken; u.a. mit Vorträgen von Ifo-Präsident Clemens Fuest und Bundesbank-Vorständin Fritzi Köhler-Geib
15:00 DEU: Pressegespräch mit Manfred Weber, MdEP, zu «Starkes Bayern - starkes Europa» der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (VBW)
17:00 DEU: Pressekonferenz mit Vorstellung einer strategischen Partnerschaft zwischen Vonovia, EnerCube und DFA zur Produktion von Wärmepumpen-Cubes für MFH
MONTAG, DEN 22. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
DEU: Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) stellt voraussichtlich neuen Bahn-Chef und neue Bahn-Strategie vor.
TERMINE KONJUNKTUR
14:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 8/25
16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 09/25
SONSTIGE TERMINE
DEU: Beginn EMO - Messe der Metallbearbeitung
DIENSTAG, DEN 23. SEPTEMBER
TERMINE KONJUNKTUR
09:15 FRA: HCOB Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 09:30 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 10:00 ESP: Handelsbilanz 7/25
10:00 EUR: HCOB Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 8/25
16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 9/25
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: BGH entscheidet über Verbraucheransprüche auf Zinsen aus Prämiensparverträgen
10:00 DEU: Oberlandesgericht Stuttgart entscheidet über die Klage vom Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) gegen die «Lidl Plus»-App, Stuttgart
11:00 DEU: Eröffnung 14. Ostdeutsches Energieforum (bis 24.09.)
MITTWOCH, DEN 24. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
12:00 DEU/USA: United Airlines präsentiert Milestones des Flugangebots von und nach Deutschland + 1300 Pressegespräch
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 JPN: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung und Industrie 9/25 09:00 ESP: Erzeugerpreise 8/25
10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 9/25
15:00 EUR: Geschäftsklima 9/25
13:00 USA: Hypothekenanträge
16:00 USA: Neubauverkäufe 8/25
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess
16:30 DEU: Hybrid-Diskussionsveranstaltung zu Deutschlands Investitionsstrategie und der Zukunft der EU mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD)
DEU: Beginn Messe Interboot 2025 (bis 28.09.)
DEU: Auftakt Agrarministerkonferenz (AMK) (bis 26.09.)
LUX: Mündliche Verhandlung am EuGH zu Streit um unerlaubte Sportwetten
DONNERSTAG, DEN 25. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 8/25
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 9/25
10:00 EUR: Geldmenge M3 8/25
14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 8/25
14:30 USA: BIP Q2/25 (3. Veröffentlichung)
14:30 USA: Großhandel, Lagerbestände
14:30 USA: Handelsbilanz 8/25
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: «Wirtschaftswoche» Weltmarktführer «Innovation Day» 2025 Mit Experten aus Mittelstand, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, u.a. Rainer Brehm (Siemens Digital Industries), Joachim Hornegger (Präsident FAU Erlangen-Nürnberg), Siegfried Russwurm (BDI-Vizepräsident).
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi