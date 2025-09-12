DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 12. September

=== *** 06:30 JP/Industrieproduktion Juli *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) August PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj vorläufig: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,0% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj vorläufig: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+1,8% gg Vj *** 08:00 GB/BIP Juli PROGNOSE: +0,0% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+1,4% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +0,2% gg Vq zuvor: +0,3% gg Vq/+1,1% gg Vj *** 08:00 GB/Handelsbilanz Juli *** 08:00 GB/Industrieproduktion Juli PROGNOSE: +0,0% gg Vm/+1,0% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+0,2% gg Vj *** 09:00 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Interview mit spanischem Radiosender *** 10:15 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Bankenregulierung: "So komplex wie nötig, so einfach wie möglich" *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) September PROGNOSE: 58,1 zuvor: 58,2 *** EU/Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Treffen mit Spitzenvertretern der Autobranche, Brüssel ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 12, 2025 00:01 ET (04:01 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.