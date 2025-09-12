Die Globalisierung und das Outsourcen von Unternehmensteilen sowie ganzer Betriebe nach Fernost hat vielen Unternehmen über Jahrzehnte hohe Renditen beschert. Doch mit der Verlagerung ganzer Industrien ist auch die Abhängigkeit von der globalisierten Lieferkette enorm gestiegen. In Zeiten immer stärkerer Spannungen zwischen Ost und West mit China und den USA als dominierende Wirtschaftsmächte, kehren sich die einstigen Vorteile in gravierende Nachteile um. Die einstigen hohen Renditen haben sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
