EU-AUTOGIPFEL - Der Chef des französischen Automobilzulieferers Valeo, Christophe Périllat, hat angekündigt, beim EU-Autogipfel am Freitag darauf zu drängen, dass in China hergestellte Autos vom europäischen Markt ausgeschlossen werden sollen. "Die in Europa verkauften Produkte müssen auch in Europa hergestellt werden", sagte Périllat im Gespräch mit Welt am Tag vor dem strategischen Dialog der Autoindustrie mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel. Die EU müsse "gleiche Wettbewerbsbedingungen" schaffen, indem sie eine "Mindestanforderung für den europäischen Anteil" an in Europa verkauften Fahrzeugen einführe. "Auf diese Weise verhindern wir, dass die industrielle Basis aus Europa verschwindet", sagte er. Vorbild für die Neuregelung sollten die USA sein. Dort sind Elektroautos aus China in der Regel nicht zugelassen. (Welt)

