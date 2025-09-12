Höhere Standards für Streaming-Talente in einer schnell wachsenden Branche

DENVER und FREMONT, Kalifornien, Sept. 12, 2025, ein führendes Unternehmen im Bereich Videostreaming-Technologie, und die Streaming Video Technology Alliance, der globale technische Verband zur Förderung der Bereitstellung von Streaming-Videos, das erste Streaming Media Fundamentals Certification Program der Branche vor. Dabei handelt es sich um einen elfteiligen Kurs, der Fachleuten die grundlegenden Fähigkeiten vermittelt, die sie für eine erfolgreiche Karriere im Bereich Streaming-Medien benötigen. Dieses Zertifizierungsprogramm wird über die SVTA Universityangeboten.

Das Programm bietet einen strukturierten Lernpfad, der sowohl technische als auch nicht-technische Aspekte von Streaming-Medien abdeckt:

Kernkonzepte : Unterschiede zwischen Live- und On-Demand-Streaming, Streaming und Download sowie wichtige Protokolle wie RTMP, HLS und MPEG-DASH.

: Unterschiede zwischen Live- und On-Demand-Streaming, Streaming und Download sowie wichtige Protokolle wie RTMP, HLS und MPEG-DASH. Technische Grundlagen : Kodierung, Komprimierung und Latenzmanagement.

: Kodierung, Komprimierung und Latenzmanagement. Neue Trends: Optimierung der Erlebnisqualität, neue Videoplayer und -formate sowie KI-gestützte Arbeitsabläufe.



"Dieses Programm befasst sich mit dem, was wir branchenübergreifend täglich sehen: Video ist unverzichtbar, aber die Fähigkeiten, es zuverlässig und skalierbar zu machen, waren bisher einfach nicht vorhanden", sagt Krish Kumar, CEO von Wowza. "Unternehmensanwendungen generieren jetzt viermal mehr Videodaten als noch vor 18 Monaten, wobei die Anzahl der Streams im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 20 % zunimmt. Ohne strukturierte Schulungen tun sich Unternehmen schwer, mit der Entwicklung Schritt zu halten. Diese Zertifizierung schließt diese Lücke."

Da Video mittlerweile in unternehmenskritische Arbeitsabläufe in den Bereichen Überwachung, Gesundheitswesen, Transport und Unterhaltung integriert ist, ist der Mangel an ausgebildeten Videoingenieuren zu einem erheblichen Wachstumshindernis geworden. Die meisten Fachleute sind Autodidakten, sodass Unternehmen bei komplexen Protokollen und Compliance-Anforderungen auf improvisierte Lösungen angewiesen sind.

Der erste Kurs des Zertifizierungsprogramms, Streaming Media Fundamentals, ist jetzt kostenlos an der SVTA University verfügbar. Weitere Kurse im Rahmen des Zertifizierungsprogramms werden in den kommenden Monaten starten. Für jeden Kurs ist eine bestandene Abschlussprüfung erforderlich, um zum nächsten Kurs zu gelangen. Wowza und die SVTA prüfen derzeit eine persönliche Abschlussprüfung zum Abschluss des Zertifizierungsprogramms. Einzelheiten dazu werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

"Streaming ist nicht länger optional - es ist für Medien, Unternehmen und Unterhaltung unerlässlich", fügt Jason Thibeault, CEO der SVTA, hinzu. "Durch die Kombination der führenden Rolle der SVTA im Bereich von Standards mit der technischen Expertise von Wowza bietet diese Zertifizierung Fachleuten einen anerkannten Weg und gibt Unternehmen das Vertrauen, dass ihre Teams die geforderten Leistungen erbringen können."

Diese Initiative ist die erste einer Reihe geplanter Zertifizierungsangebote von Wowza und der SVTA, die professionelle Standards und technisches Fachwissen im gesamten Streaming-Ökosystem voranbringen sollen.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Registrierung finden Sie hier.

Weitere Informationen zur Präsenz von Wowza auf der IBC 2025 finden Sie unter wowza.com/ibc2025. Um während der Show ein Treffen mit dem Team zu vereinbaren, klicken Sie hier.

Über Wowza

Wowza bietet flexible Videoinfrastrukturlösungen, die Live- und On-Demand-Erlebnisse in den Bereichen Überwachung, Veranstaltungen, Unterhaltung und mehr ermöglichen. Wowza genießt das Vertrauen von Entwicklern sowie technischen Teams weltweit und zeichnet sich durch seine unübertroffene Bereitstellungskontrolle, Zuverlässigkeit sowie Erweiterbarkeit aus. Ob Streaming aus Air-Gapped-Netzwerken oder einer Hyperscale-Cloud - Kunden verlassen sich auf Wowza, um skalierbare Videos in die anspruchsvollsten Umgebungen einzubetten, ohne Kompromisse bei der Anpassung oder Kontrolle eingehen zu müssen. Mit speziell entwickelten Tools, umfassender Protokollunterstützung und fachkundiger technischer Unterstützung hilft Wowza Teams beim Aufbau von Video-Arbeitsabläufen, die einfach funktionieren, egal wo Videos benötigt werden.

Über die Streaming Video Technology Alliance (SVTA)

Die SVTA ist ein globaler technischer Verband, der sich der Bewältigung kritischer Herausforderungen bei der Bereitstellung von qualitativ hochwertigem Streaming-Video in großem Maßstab widmet. Die Allianz bietet ein neutrales Forum für die Zusammenarbeit im gesamten Video-Ökosystem und erstellt technische Spezifikationen, bewährte Verfahren, Schulungsprogramme sowie Softwarecode, die allen kostenlos zur Verfügung stehen.

Über die SVTA University

Die SVTA University ist der Bildungszweig der SVTA. Die Universität steht allen offen, nicht nur SVTA-Mitgliedern, und bietet Bildungsinhalte wie Konferenzberichte und Webinare, Kursezugegriffen werden.

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

Clare Plaisted

PRComs

clare@prcoms.com