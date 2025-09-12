© Foto: Sheldon Cooper - SOPA Images via ZUMA Press Wire

Adobe überrascht mit starken Quartalszahlen. Umsatz und Gewinn übertreffen die Erwartungen und das KI-Geschäft boomt. Die Aktie legte nach Börsenschluss leicht zu. Der US-Softwaregigant Adobe hat im dritten Geschäftsquartal die Erwartungen der Analysten übertroffen und damit ein wichtiges Lebenszeichen am Markt gesetzt. Die Aktie legte nach Börsenschluss zu - ein dringend benötigter Impuls, denn seit Jahresbeginn liegt das Papier mit 21 Prozent im Minus, während der Nasdaq 100 um 14 Prozent gestiegen ist. Adobe erzielte im Quartal bis zum 29. August einen Umsatz von 5,99 Milliarden US-Dollar. Das ist ein Plus von 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und liegt über den Konsensschätzungen von …