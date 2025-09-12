Der US-Softwarekonzern Adobe hat am Donnerstag nach US-Börsenschluss seinen Quartalsbericht vorgelegt. Die Erwartungen der Analysten konnten dabei übertroffen werden, die Ziele für das Gesamtjahr wurden leicht angehoben. Die Aktie von Adobe legte im nachbörslichen Handel mehr als zwei Prozent zu.Der Umsatz stieg im dritten Quartal des laufenden Fiskaljahres um elf Prozent auf 5,99 Milliarden Dollar. Erwartet wurden im Vorfeld Einnahmen in Höhe von 5,92 Milliarden Dollar. Auf Segmentebene wuchs der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär