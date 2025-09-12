Die Stimmung bei Goldbullen sowie den Aktionären von Goldproduzenten wie etwa Kinross, Barrick Mining, Newmont, Agnico Eagle Mines oder B2Gold dürfte in den vergangenen Handelswochen prächtig gewesen sein. Denn der Goldpreis marschierte über mehrere Handelstage hinweg von einem Allzeithoch zum nächsten. Davon profitierte natürlich auch der Index Best of Gold Miners des AKTIONÄR. Im laufenden Börsenjahr 2025 hat der Index nun knapp 100 Prozent zulegen können. Und die Aussichten bleiben gut, auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
