SK Hynix meldet mit dem HBM4 einen Ki-Chip-Durchbruch. Die Akgtie erreicht daraufhin ein 25-Jahreshoch. Auch Alibaba und Baidu steigen zweistellig - der KI-Boom sorgt für neue Fantasie an den Börsen Asiens.Die Aktie des südkoreanischen Speicherchip-Herstellers SK Hynix ist am Freitag sprunghaft gestiegen, nachdem das Unternehmen einen entscheidenden Fortschritt in der Halbleitertechnik verkündet hatte. Laut Unternehmensangaben wurde die Entwicklung der neuen Generation von Speicher mit hoher Bandbreite (HBM4) abgeschlossen, einer Schlüsseltechnologie für Anwendungen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Der Markt reagierte begeistert: Das Papier legte um mehr als sieben Prozent auf
