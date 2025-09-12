The following instruments on XETRA do have their first trading 12.09.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 12.09.2025
Aktien
1 US92556W1045 Via Transportation Inc.
2 GB00BTRC7N37 MedPal AI PLC
3 US20731J1025 Conifer Holdings Inc.
4 CA36829X1006 GE Aerospace CDR
Anleihen
1 NZAIAD0260L7 Auckland International Airport Ltd.
2 XS3172420930 Bank of Cyprus Holdings PLC
3 XS2332976237 European Investment Bank
4 XS1639838694 International Bank for Reconstruction and Development
5 XS3181537286 Vodafone Group PLC
6 XS3182455769 International Development Association
7 US500769KM51 Kreditanstalt für Wiederaufbau
8 AU3SG0003262 Western Australian Treasury Corp.
9 XS3179710010 A.P.Moeller-Maersk A/S
10 XS3124428254 Al Rajhi Sukuk Ltd.
11 XS3153067288 AS LHV Group
12 US14040HDN26 Capital One Financial Corp.
13 US14040HDM43 Capital One Financial Corp.
14 XS3172196100 Doha Finance Ltd.
15 DE000A3825Z1 DZ HYP AG
16 EU000A4EDR27 European Investment Bank
17 XS3178106103 NatWest Group PLC
18 USG6436QAW62 NCL Corp. Ltd.
19 FI4000592142 Suomen Hypoteekkiyhdistys
20 XS3181537526 Vodafone Group PLC
21 DE000BYL0EN9 Bayerische Landesbank
22 DE000HEL0LX1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
23 DE000HEL0LY9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
24 DE000HEL0LV5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
25 DE000HEL0LS1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
26 DE000HEL0LR3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
27 LU3182454440 Luxemburg, Großherzogtum
28 XS3028073701 Raiffeisen Bank International AG
29 DE000A460B73 Thüringen, Freistaat
