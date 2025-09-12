Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 12
|11/09/2025
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|11/09/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|260575.79
|5.9216
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|11/09/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|40909650.00
|245155209.08
|5.9926
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|11/09/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|2200000.00
|12066963.95
|5.485
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|11/09/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|260718.52
|5.9412
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|11/09/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|14104377.00
|82691698.74
|5.8628
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|11/09/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|37278.00
|193456.54
|5.1896
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|11/09/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|34010000.00
|222649814.42
|6.5466
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|11/09/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|4820000.00
|28130994.65
|5.8363
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|11/09/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|2000000.00
|10164070.97
|5.082
