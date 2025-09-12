VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 12
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-09-11
|NL0009272749
|3840000.000
|348827239.03
|90.8404
|VANECK AMX UCITS ETF
|2025-09-11
|NL0009272756
|212000.000
|18971777.61
|89.4895
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-09-11
|NL0009272772
|513000.000
|37224533.43
|72.5624
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-09-11
|NL0009272780
|360000.000
|30023312.44
|83.3981
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-09-11
|NL0009690239
|8160404.000
|309915884.30
|37.9780
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-09-11
|NL0009690247
|2518390.000
|43360135.47
|17.2174
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-09-11
|NL0009690254
|2426537.000
|30170852.23
|12.4337
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-09-11
|NL0010273801
|2681000.000
|51218899.65
|19.1044
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-09-11
|NL0010731816
|788000.000
|65692456.81
|83.3661
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-09-11
|NL0011683594
|71250000.000
|3150357735.69
|44.2155
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-09-11
|NL0010408704
|29603010.000
|1033179555.60
|34.9012
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-09-11
|NL0009272764
|328000.000
|20468664.25
|62.4045
