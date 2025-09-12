Mit den richtigen KI-Aktien konnten Anleger in den vergangenen Wochen Renditen von weit über 100 Prozent einfahren. Mit gehebelten Produkten waren sogar über 500 Prozent möglich. So wurde im maydornreport vor wenigen Tagen ein Turbo-Call auf Nebius mit einem Gewinn von 578 Prozent verkauft. Jetzt wurde eine neue Speklulation mit ähnlichem Potenzial gestartet. Es handelt sich um einen echten KI-Geheimtipp.Als im Juni im maydornreport eine Hebelspekulation auf die Nebius Group gestartet wurde, war ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär